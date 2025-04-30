100 дней Трампа на посту: американцы удивили поддержкой Украины - что они сделали

Дональд Трамп / © Associated Press

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Сегодня исполняется 100 дней, с тех пор, как Дональд Трамп стал 47 президентом США.

Впрочем, даже лояльный президенту США телеканал Fox news показал: одобряют первые 100 дней второго срока Трампа 44 процента американцев, не одобряют — 55. Продемократический телеканал CNN дает примерно такие же цифры — 43% поддержки и 57 неодобрения, и называет это самым низким уровнем в стране.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

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Как Трамп отметил свои 100 дней в должности президента

Для митинга по случаю 100 дней у власти Трамп выбрал Мичиган - один из шатких штатов, принесший ему победу на президентских выборах. Также известен тем, что в середине прошлого столетия был автомобильной столицей США. Президент Трамп обещает - благодаря его таможенной политике машины снова будут производить здесь.

Участники митинга аплодируют, но социологические опросы свидетельствуют, что именно экономическая политика, пошлины и инфляция при администрации Трампа - вызывают наибольшее неодобрение среди избирателей. Главный американский онлайн маркетплейс «Амазон» - им ежедневно пользуются миллионы граждан, согласно публикациям в СМИ, собирался указывать, какую наценку покупатели теперь платят из-за пошлин Трампа, в частности на товары из Китая. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит назвала такие действия политическими. Примечательно, что принадлежит «Амазон» миллиардеру Джефу Безусу, который поддерживал Трампа на выборах

«Это враждебный и политический акт со стороны »Амазон". Почему «Амазон» не делал этого, когда администрация Байдена повысила инфляцию до самого высокого уровня за 40 лет? И я также добавлю, что это неудивительно, ведь, как недавно написало агентство «Ройтерз», „Амазон“ сотрудничает с китайскими пропагандистами", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Единственный вопрос, в котором, согласно социологии, избиратели одобряют действия новой администрации - безопасность на границах. Этой теме Трамп посвящает больше всего времени в выступлении - хвастается, что при его президентстве нелегально границу пересекли только 3 мигранта - цифра, не подкрепленная фактами. Все же опросы, которые демонстрируют, что избиратели недовольны, президент называет фейковыми. И прямо на митинге проводит свой, как говорит, честный опрос - как ему лучше называть предыдущего президента Джо Байдена - сонный или вороватый Джо.

"Мы собрались здесь, в самом сердце нашей страны, чтобы отпраздновать самые успешные первые 100 дней правления в истории нашей страны. Это по мнению многих, многих людей. Это лучшее, как говорят, 100-дневное начало правления любого президента в истории. Все это говорят. Мы только начали. Вы еще ничего не видели. Мы только начинаем", - заявил Трамп.

О внешней политике в речи к 100 дням правления Трамп не сказал ничего, в том числе и о российской войне против Украины, которую обещал завершить за день. Даже опрос лояльного к президенту США канала Fox news свидетельствует: зарубежный трек администрации нравится 40% американцев, не нравится - 54.

Как американцы поддерживают Украину

12 тысяч писем в поддержку Украины американцы написали за 2 месяца. Это началось после приснопамятной встречи президентов Трампа и Зеленского в овальном кабинете. Буквально через несколько дней после нее американская почтовая служба начала доставлять корреспонденцию в посольство Украины специальными ящиками. Что пишут и что присылают, нам эксклюзивно согласились рассказать в украинском диппредставительстве.

"Есть стихи. Пусть умолкнут ружья, пусть все крики станут тихими, пусть все танки заржавеют и все бомбы превращаются в пепел", - говорит посол Украины в США Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова показывает письма американцев / © ТСН

Здесь открытки, длинные письма, от отдельных людей, семей и организаций. Владимиру Зеленскому шлют подарки, советы, как вести себя с Трампом и приглашения в гости.

"Меня больше всего поражают письма от детей и студентов. И мы стараемся им не только отвечать, но и отправляем обратно много книжечек. Украинский дом купил их большое количество «Абабагаламаги» История Украины на английском языке. Есть люди, которые присылают статьи, свои предложения, какие-то мысли относительно того, как можно переломить. От бывших военных очень много идей относительно лучшего использования оружия, какое оружие нам нужно", - говорит посол.

Кроме искренних советов американские друзья Украины присылают донаты.

"Очень много приходило писем с чеками, которые люди вкладывали и говорили, это там на оружие, или это на разминирование. Огромный подъем в поддержке", - говорит Оксана Маркарова.

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