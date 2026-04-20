100-летняя украинка отпраздновала юбилей и раскрыла тайны своего долголетия (фото, видео)

100-летняя юбилярша Зоя Ищук / © Сніданок з 1+1

Жительница Хмельницкой области Зоя Ищук отпраздновала свой сотый день рождения, но уверяет, что в душе ей нет и пятидесяти. Бывшая учительница рассказала, что прожила целый век без врагов и сохранила удивительную бодрость.

Об этом говорится в сюжете программы «Сниданок с 1+1».

Зоя Илларионовна — или же просто Зоя, как она просит себя называть — в свое столетие пока не верит.

«Нет, слушай, я не думаю, что мне сто лет! Мне даже пятьдесят нет в душе!» — сказала женщина.

И в это действительно трудно поверить.

Зоя Илларионовна родилась 16 апреля 1926 года в Хмельницкой области. Свою жизнь связала с образованием.

«Всю жизнь работала в школе, очень любила своих детей. Могу сказать, что и они меня тоже любили, потому что я была немножко такая жестковатая!» — поделилась юбилярша.

Еще школьницей Зоя познакомилась со своим будущим мужем. Но парой они стали позже, тоже — в школе. Женщина там учила украинский язык и историю, а мужчина — математику.

За столетнюю жизнь Зои было несколько переездов, и где бы она ни была, всегда преподавала. Вплоть до пенсии. На пенсию женщина вышла в 55. Однако в Департаменте образования Хмельницкой области о ней помнят и сейчас.

«Я так удивилась, когда они мне прислали, думаю, Господи, уже столько лет прошло, я не работаю, а они вспомнили за это 100-летие и прислали мне такую благодарность!» — рассказала Зоя.

Торт к 100-му дню рождения Зои Ищук / © Сніданок з 1+1

За сто лет проблем было немало, но о них юбилярша вспоминать не просто не хочет — она их упорно вычеркивает из памяти.

«Я стараюсь от себя это все отвернуть, а у меня остается в душе и вокруг меня все только хорошее. А негатив я очень редко воспринимаю. Я стараюсь его к себе, к своей душе даже не допустить», — отметила Зоя.

И в этом первый секрет женщины.

«У меня все люди — добрые. У меня никого нет плохого. У меня нет врагов. Я в своей жизни ни с кем, я даже понятия не имею, что значит ссориться!» — сказала юбилярша.

Зоя шутит, что потихоньку-потихоньку — и дожила. И теперь учит уже философии своих родных.

«Все хорошо, я все плохое пропускаю сквозь уши. Считаю, что его не было. Надо все отпускать. Очищать свою душу и жить спокойно», — сказала женщина.

И в этом еще один секрет, говорят близкие.

«Я думаю, что она такая счастливая, потому что всю свою жизнь она жила по своим истинным желаниям», — сказала внучка столетней юбилярши Даша.

«А потом, она живет жизнью детей, внуков. И если человеку жить жизнью младших, то он, наверное, и будет моложе!» — сказала дочь юбилярши Ляна.

Зоя не скрывает — так и есть. И еще один секрет — чтобы не отставать — быть всегда в движении.

«Я даже не могу представить, как это можно днем лежать на диване. Ну, я не знаю, я себе такой человек, что-то двигаться, ногами что-то делать, головой», — сказала женщина.

В свои сто Зоя любит посидеть в планшете, налепить вареников, а еще недавно путешествовала по миру — с детьми была и на Кубе, и в Египте, и в Тайланде.

«80 лет мне было, а я еще с ними в путешествия ездила», — вспомнила юбилярша.

Фото из путешествий Зои Ищук с родными / © Сніданок з 1+1

Здесь — следующий секрет — любовь от самых близких. И именно дети с внуками для своей Зои придумали сюрприз: в альбоме все старые фотографии стали большими и цветными.

«Видишь, подготовили такой альбом. Все секретно подготовили, что я даже и не знала!» — говорит женщина.

А чтобы поразить юбиляршу окончательно, семья подготовила видео, где все фото буквально ожили.

«Живое» фото для Зои Ищук по случаю юбилея / © Сніданок з 1+1

Энергия Зои Илларионовны настолько крутая, что каждый из семьи не скрывает: хочет и себе так же.

«Ну, какое у меня может быть желание? Я ни в чем не нуждаюсь. Ко мне все очень хорошо относятся. Я их всех люблю. Так у меня единственное желание — чтобы они все были здоровы и счастливы. А возле них и я перекладываюсь», — поделилась юбилярша.

«Желаю вам всем дожить до таких лет! И чтобы вы были такие бодрые, как я!» — добавила она.