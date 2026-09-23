101 роза с ртутью и мышьяком: в Германии пытались отравить украинку

Покушение на украинку в Германии: в букете роз обнаружили ртуть и мышьяк

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В Германии обычная доставка цветов превратилась в чрезвычайное событие, всколыхнувшее целый городок. Украинка Елена, выехавшая из Очакова, заказала себе букет из 101 розы. Однако при распаковке из него вылилась опасная химическая смесь — как установила экспертиза, ртуть с мышьяком. Дом опечатали, соседей эвакуировали, а немецкая полиция открыла уголовное производство по подозрению в покушении на убийство.

В то же время в соседнем городе из-за похожей неизвестной жидкости экстренно закрыли сортировочный центр компании DHL, доставлявшей цветы. Было ли это целенаправленное покушение на украинку или масштабная диверсия спецслужб РФ? Эксклюзивные подробности и комментарии самой пострадавшей и представителя немецкой полиции — смотрите в сюжете журналистки ТСН Алины Лисовой.

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Итак, ТСН удалось пообщаться с владелицей ядовитого букета и узнать все подробности.

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«Большой букет из 101 розы, внутри было такое белое сердце из белых роз. И у него была красная упаковка. Когда я этот букет распаковала, разрезала ножом, то из него вылилась эта жидкость», — говорит Елена.

Елена в феврале 22-го из Очакова Николаевской области переехала в Германию. Она вспоминает события в прошлую пятницу. Говорит, что они стали настоящим шоком не только для нее, но и фактически парализовали жизнь всего небольшого городка в ста километрах от Гамбурга.

«Конечно я сразу поняла что это ртуть, потому что я начала вытирать, а она начала делиться на разные частицы. Приехавшая из Гамбурга экспертиза сказала, что там была смесь ртути с мышьяком. Поэтому из моей квартиры вынесли полностью все вещи, все мои документы. Всех людей из дома эвакуировали вообще на улицу», — отметила украинка.

Ее квартира — на первом этаже. Она до сих пор опечатана. И в другие дома, всем позволили зайти только на следующий день. Лену осмотрели медики, взяли все необходимые анализы.

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«Я себя чувствую хорошо, кроме, конечно, какого-то морального состояния, потому что для меня это шок», — признается девушка.

Елена рассказывает, что в этом месте с мужем и сыном поселились сразу как приехали в Германию. В ней в отдельной комнате обустроила и кабинет красоты. Те же розы она сама заказала у местного флориста, услугами которого пользуется уже не впервые, ведь не впервые украшает дом и рабочее место. Цветы домой привезла курьерская компания.

«Я сама его себе заказала, потому что это очень красивые цветы. Я вообще люблю цветы, я люблю розы…. Просто люди пишут, что этот букет отправила мне жена моего любовника. Или мой любовник, или еще что-то там. Но у меня нет любовника, у меня есть прекрасный муж, которого я люблю уже 10 лет. Мы хорошо живем, у нас все хорошо и у меня даже таких помыслов не было никогда, не знаю», — объясняет украинка.

Елена добавляет, что после проверки опасное вещество обнаружили и перед входной дверью в квартиру. Полиция сразу открыла уголовное производство по подозрению в покушении на убийство и ведет расследование дела.

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По времени события в квартире Елены совпали и с эвакуацией в городе Лайцен логистического центра международной компании DHL — именно эта компания и доставляла Елене букет роз. Центр был закрыт для работников на неопределенный срок.

Согласно данным, к стражам порядка обратилась 50-летняя украинка, которая работает курьершей. Курьерка предполагает, что еще в прошлую пятницу во время доставки посылок на нее попала неизвестная жидкость. После этого женщине стало плохо. Вытекшее вещество из одной из посылок пока неизвестно. Женщину доставили в больницу, но после обследования отпустили. Следы неизвестного вещества обнаружили в его служебном автомобиле и дома. Образцы изучают в лаборатории в Гамбурге. Результаты ожидают в течение двух дней.

«Сейчас работникам запрещено заходить в центр сортировки посылок в Лайцене. Он будет оставаться закрытым, пока мы не выясним, о каком именно веществе идет речь, то есть до получения результатов лабораторного исследования. Последующие меры будут зависеть от результатов. Возможно, потребуется профессиональная очистка помещений или утилизация отдельных предметов. Все будет зависеть от того, какое именно вещество в конце концов будет обнаружено», — отметили в немецкой полиции.

Связаны ли эти два события, официального подтверждения пока нет. Но подобные инциденты в Германии уже случались: летом 2024 года посылка с зажигательным устройством загорелась в грузовом центре DHL в Лейпциге. Подобные отправления были обнаружены также в Польше и Великобритании. Немецкие спецслужбы рассматривали их как возможную российскую диверсионную операцию.

Ныне Елена с семьей временно поселилась в квартире своей сестры. Работать не может, потому что нет доступа к оборудованию и материалам и надеется, что как можно скорее после всех исследований сможет опять попасть в дом.

Ранее мы писали, что российская кампания в Европе может выйти за пределы диверсий против инфраструктуры и перейти к атакам на конкретных людей.

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