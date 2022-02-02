108 дней в роддоме, большинство времени — в реанимации: в Киеве счастливая мама с младенцем победили коронавирус

108 дней в роддоме, большинство времени — в реанимации: в Киеве счастливая мама с младенцем победили коронавирус

Жанна и Саша стали рекордсменами столичного центра репродуктивной и перинатальной медицины.

За их жизнь боролись все – от санитарок до профессоров. И теперь они наконец-то смогли вернуться домой. Это выживший малыш и его мама, которая, по словам врачей, ради него вернулась с того света. Жанна и Саша стали рекордсменами столичного центра репродуктивной и перинатальной медицины. Но это печальный рекорд – 108 дней в роддоме, большинство времени – в реанимации. Причина – коронавирус.

Подробности – в сюжете "ТСН. Ранок" за 2 февраля.

Саше уже два месяца, но со своей мамой он вместе всего 12 дней

Маленький Саша родился с весом 1,4 кг, но сейчас уже набрал и весит 2,6 кг. С самого рождения он борец.

"Папин характер, а мамино – щекотки боится", — шутит мама.

Жанна заболела коронавирусом, когда была беременной. Прививки она не делала.

С диагнозом COVID-19 она почти сразу попадает в интенсивную терапию. В ноябре 2021 года здесь было в полтора раза больше пациенток, чем отделение может принять: рассчитано на 6 коек, а было 10 пациенток, находившихся на искусственной вентиляции легких.

Жанна нуждалась все больше в кислороде.

"Она была очень тяжелая, и мама эта могла умереть, и ребенок мог умереть", – вспоминают врачи.

Саша родился на 31 неделе, роженица – на искусственной вентиляции. Новорожденный оказался в детской интенсивной терапии.

Малыш пережил искусственную вентиляцию легких, переливание крови.

Медики приняли решение — Саша должен вернуть маме жажду жизни.

Когда малыш начал сам дышать, врачи стали носить его к маме, находившейся в критическом состоянии, но они могли встречаться.

Сначала мама не могла даже заговорить с ним из-за трубки в горле, но держала на руках.

"Сердце почувствовало свое, тяжело было конечно", — отметила женщина.

За осень у этих врачей было 400 пациенток с коронавирусом. Конечно, спасти удалось не всех. Но история Жанны и Саши и 108 дней борьбы вдохновила медиков.

Врачи надеются, что будущие мамы позаботятся о себе и своих младенцах.

"Если бы была вакцинирована, то все было бы гораздо легче", — соглашается мама маленького Саши.

Финал этой истории неожиданно получился счастливым: Жанна и ее первенец уже дома. И впереди у них вся жизнь.

Мама и сын пробыли в роддоме 108 дней из-за COVID | Новости Украины

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