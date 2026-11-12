ГБР / © Государственное бюро расследований

Реклама

Орган, создания которого Украина дожидалась более 20 лет. В этот день, 12 ноября 2015 года, Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюро расследований». В результате функции досудебного расследования перешли от прокуратуры к вновь созданному ведомству. ГБР обязалось привлекать виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы.

Как Государственное бюро расследований борется с преступниками и предателями и удалось ли ведомству выполнить свою миссию — в материале корреспондентки ТСН Натальи Ткачук.

Реклама

Что расследует ведомство и статистика дел

Сделки по хищению оружия, преступления с участием государственных служащих и незаконное обогащение на миллионы долларов. Государственное бюро расследований — орган, расследующий уголовные дела, в которых фигурируют высшие должностные лица, судьи, сотрудники правоохранительных органов и военные.

Реклама

Всего за десять месяцев с начала этого года ГБР направило в суд почти девять тысяч дел. Среди обвиняемых — двое народных депутатов, высокопоставленный чиновник, три десятка судей, 1743 сотрудника правоохранительных органов, а также сотрудники налоговой службы, таможенники и другие государственные служащие.

Дмитрий Мирковец, руководитель Главного следственного управления ГБР: «С каждым годом количество уголовных дел, расследуемых следователями Государственного бюро расследований, растет, причем кратно. Для сравнения: количество дел, направленных следователями ГБР в суд, по сравнению с довоенным периодом, выросло почти в 6 раз».

Руководитель Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец отмечает: полномасштабная война повлияла и на работу их ведомства. Государственное бюро расследований теперь занимается также выявлением коллаборационистов и государственных изменников, конфискует российские активы и противодействует преступлениям в военной сфере, в частности в сфере оборонных закупок.

Схемы в сфере оборонных закупок: дело семьи Гринкевичей

Дмитрий Мирковец, руководитель Главного следственного управления ГБР: «Одним из первых уголовных дел, в которых мы установили такие факты, было уголовное дело о поставках некачественных средств защиты наших военнослужащих, в частности бронежилетов и касок, так называемой группой львовского бизнесмена».

Реклама

Дело, всколыхнувшее всю страну: в 2023 году именно ГБР раскрыло схему поставок некачественной военной одежды и амуниции, организованную львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем и его сыном Романом. В Бюро расследований подсчитали: убытки государства в результате этой преступной махинации составили более миллиарда гривен.

Дмитрий Мирковец, руководитель Главного следственного управления ГБР: «Одному из руководителей Главного следственного управления ГБР предлагали взятку в размере 500 тысяч долларов за закрытие соответствующего уголовного дела».

Гринкевича-старшего задержали в конце декабря 2023 года при попытке подкупа руководителя следственного управления ГБР. В настоящее время все участники преступной организации находятся в следственном изоляторе и ожидают окончательного приговора суда.

Дмитрий Мирковец, руководитель Главного следственного управления ГБР: «На сегодняшний день штат ГБР, установленный законом, составляет 1900 человек, и более трети от общего числа сотрудников ГБР составляют следователи, которые непосредственно ведут расследования соответствующих уголовных дел».

Реклама

Громкие скандалы вокруг самого ГБР

За 11 лет Государственное бюро расследований прошло путь от вновь созданной структуры до важного элемента правоохранительной системы Украины. Однако на этом пути не обошлось без скандалов, связанных с самим ведомством.

Конец 2019 года: в соцсетях появляются аудиозаписи — так называемые «плёнки», якобы тайно записанные в кабинете Романа Трубы, первого директора ГБР. На записях человек с голосом, похожим на его, якобы обсуждает с чиновниками из Банковой ход расследований, в частности в отношении пятого президента Петра Порошенко. Сам Роман Труба заявлял, что записи сфабрикованы. Впрочем, история закончилась его увольнением.

А в июле этого года «Следствие.Инфо» подготовило расследование, в котором фигурирует родной брат нынешнего директора ГБР Алексея Сухачева. Журналисты выяснили, что Александр Сухачев в 2018–2020 годах приобрел 143 объекта недвижимости в Харькове. Квартиры, по данным расследования, обошлись ему в десятки раз дешевле рыночной стоимости — до 50 тысяч гривен каждая.

Позже в официальном ответе на запрос журналистов в ГБР заявили, что ни ведомство, ни его директор «не располагают информацией о хозяйственной деятельности брата» чиновника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Последствия удара по Киеву! ОТЧЕТЫ о ПЕРЕГОВОРАХ! ГРОМКИЕ дела ГБР | ТСН День 12 ноября

Новости партнеров