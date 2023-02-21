11-летний закарпатец увлекся работой военных и взялся помочь бойцам из Бахмута

На собственные средства купил им дрон, а сейчас собирает на машину.

В Закарпатье 11-летний школьник отправил военным в Бахмут боевой дрон, который приобрел сам. Сбор начал с продажи браслетов, которые делал с друзьями, а закончил с помощью родных, которые об этом и не догадывались, говорится в ТСН.

Иванко Даянканич с восхищением следит, как украинские военные уничтожают оккупантов с помощью беспилотников. Работа бойцов поразила его настолько, чтобы помочь военным он захотел купить им еще один дрон. "Я думал очень о нем, хотел сделать свой вклад в историю ВСУ... чтобы я помог", — говорит мальчик.

Собрать деньги хотел от продажи браслетов, которые делал вместе с друзьями, а когда понял, что этого мало, появилась другая идея. Именно приближался его день рождения, и попросил родных дарить ему деньги на таинственную мечту. Чтобы было дешевле – дрон искал и заказывал в Интернете. "Я сам выбирал, я смотрел по камере, чтобы он был маленький и его нельзя было сбить", — рассказывает Иван.

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Связаться с военными помогли друзья-волонтеры отца. "Постоянно нам что-то здесь помогает, складывает вещи, и однажды он пришел и сказал, что почти достиг своей цели, мечты... Скоро принес этот дрон", — рассказывают волонтеры.

Военные на благодарность за дрон подарили парню шевроны и рацию. "Он пришел домой доволен, всем звонил друзьям, рассказывал, что они ему подарили", — рассказывает мама мальчика.

“Я с ними переговаривался по этому поводу. Они сказали, что, когда наступит победа, привезут мне еще одну, чтобы у меня был комплект”, — рассказывает Иван.

Маленький волонтер – большой вклад в победу: 11-летний мальчик помог ВСУ в Бахмуте

Теперь у парня новая мечта и новый сбор. “Я собираю на автомобиль ВСУ. Здесь у меня пока только 500 гривен и 20 евро”, — показывает свои сбережения мальчик.

Но вскоре, верит Иванко, с помощью неравнодушных и этот сбор будет закрыт.

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