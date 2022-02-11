11-летняя гимнастка из Одесской области установила мировой рекорд Гиннеса

Девочке удалось проделать 20-метровый путь в тройной складке за 10,49 секунды.

11-летняя украинка София Теплая стала мировой рекордсменкой. Жительница Подольска, что в Одесской области, попала в Книгу рекордов Гиннеса, когда в итальянском Милане показала самое быстрое время прохождения 20-метровки в тройной гимнастической складке.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 11 февраля.

Это невероятно сложное гимнастическое упражнение, когда человек прогибает тело назад вплоть до того момента, пока ноги не коснутся головы и катится вперед на большой скорости. София прошла дистанцию менее чем за 11 секунд и побила предыдущий рекорд китаянки, потратившей на это почти на три секунды больше. И уже после дистанции Софийка получила сертификат Книги рекордов Гиннеса.

“Я так благодарна за поддержку, я читаю все, что мне пишут. Я очень рада, что смогла стать мировой рекордсменкой и войти в Книгу рекордов Гиннеса. Я очень счастлива, что смогла достойно представить свою страну на мировой арене. Этот рекорд я посвящаю всей Украине", – сказала София.

11-летняя гимнастка София Теплая стала мировой рекордсменкой | Новости Украины

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