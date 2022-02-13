11-летняя украинка попала в книгу рекордов Гиннеса: что она сделала

В Милан юную гимнастку пригласили организаторы книги рекордов Гиннеса, потому что видели, что ребенок выполняет очень сложные цирковые трюки.
Рекордсменка уже дома: 11-летняя украинка София Теплая из Одесщины в эту ночь вернулась в Украину. В Милане она попала в книгу рекордов Гиннеса – исполнила невероятно сложный гимнастический трюк. И превзошла достижение китаянки, которую до сих пор считали лучшей в мире. Как встречали – теперь уже знаменитую гимнастку, – говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 февраля.
На аэродроме юную рекордсменку и ее маму встречают родные и знакомые с цветами и двухметровым игрушечным зайцем. И София и ее мама тренер говорят, что поддержка была невероятной как из Украины, так и среди итальянцев.
В Милан юную гимнастку пригласили организаторы книги рекордов Гиннеса, потому что видели, что ребенок исполняет очень сложные цирковые трюки. Ей предложили побить рекорд китаянки, а именно пройти на скорость двадцатиметровку в тройной гимнастической складке. Это когда человек прогибает тело назад, пока ноги не коснутся головы и катится вперед на большой скорости. Маленькая украинка сделала это с первой попытки.
Медик, пересматривая видео как зритель увлекается пластичностью девочки, но как специалист понимает насколько сложно было проделать такой трюк.
София тренируется с трех лет. Родители уверяют – ее не заставляют. Мол, у дочери к этому способности. И мечта – стать цирковой гимнасткой.
Уже вскоре имя украинки Софии Теплой впишут в новый экземпляр книги рекордов Гиннеса. Она уже планирует выступления на цирковых аренах мира. В Милане ее уже пригласили в Португалию.
Ранее мы писали о том как попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
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