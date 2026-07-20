11-летнюю Марийку искали до утра: россияне цинично убили людей в одном из городов Украины (фото, видео)

Последствия удара по Запорожью / © ТСН

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Каждый вечер около 17 часов россияне безжалостно терроризируют Запорожье управляемыми авиабомбами. Последний циничный удар врага унес жизни трёх горожан, ещё 41 человек получил ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — шестеро детей. Вражеская авиабомба прицельно попала в многоэтажный дом, мгновенно разрушив сразу несколько этажей. Под опасными завалами спасатели часами искали жильцов дома.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Нападение на многоэтажный дом в Запорожье

Крики, невообразимый ужас и полное отчаяние. После попадания авиабомбы в этот жилой многоэтажный дом обрушились перекрытия сразу нескольких этажей. Спасатели ГСЧС пытаются найти под завалами дома выживших людей. В первую очередь ищут 11-летнюю Марийку, которая оказалась под тяжелыми обломками своей квартиры.

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Мать девочки, Екатерина, ни на метр не отходит от разрушенного дома.

Екатерина, мать девочки, пропавшей под завалами: «Я просто упала, и меня всё засыпало… Дочь пока не нашли — её то ли придавило плитой, то ли засыпало обломками, я не знаю…».

Пока спасатели расчищают завалы, измученную женщину успокаивают психологи ГСЧС.

Пока на месте прямого попадания продолжаются поисково-спасательные работы, и сотрудники ГСЧС пытаются спасти из-под завалов ребенка, россияне вновь наносят удары управляемыми авиабомбами по Запорожью.

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Но, несмотря на постоянную угрозу, работы по поиску людей под завалами ни на минуту не прекращаются. Из разрушенных квартир спасатели и волонтеры вывели около десятка жильцов.

Даниил Пичикин, волонтер: «На третий этаж обрушился верхний этаж, сейчас мы пытаемся найти людей. Среди тех, кого вывели, был мужчина с очень тяжелыми ранениями, была маленькая тяжелораненая девочка, была женщина…».

Из-под завалов виднеются руки. Это жительница квартиры на 3-м этаже, которую крепко придавило бетонной плитой. К моменту, когда женщину удалось освободить, она уже не дышала.

Истории спасения и повторный прилет

В момент прилета Татьяна находилась дома со своей семьёй. Вражеский КАБ врезался прямо в квартиру, расположенную за стеной.

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Татьяна, жительница, пострадавшая от российского нападения: «Я как раз сидела в ванной, когда всё внезапно полетело…».

Считанные минуты спасли от гибели и Елену Пащенко.

Елена Пащенко, пострадавшая от российского обстрела: «Слава Богу, нас и на этот раз — а это уже в третий раз в этом месте — не было дома! Первого января этого года ракета упала на перекресток „Шахед“, и вот сейчас… Мы с детьми вышли на прогулку. Обычно мы выходим чуть позже, а сегодня решили зайти ещё в магазин, и буквально нас разделяло где-то 10 минут».

Взрослые не могут уехать из города, но детей после взрывов отвезли к бабушке. Малыши очень боятся ежедневных обстрелов.

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Елена Пащенко, пострадавшая от российского нападения: «У моей дочери вообще, когда начинается стрельба или летят ракеты или дроны, немеют руки и ноги. Мы даже когда в коридор переходим, я её на руках переношу, она не может самостоятельно передвигаться — у неё сильные нервные срывы».

Масштабные разрушения и трагический исход поисковых работ

Уже более недели россияне обстреливают Запорожье каждый день около 5 часов вечера. Только за последние сутки в городе в результате российских атак повреждено более 60 домов, из них 20 многоэтажек, художественный музей, институт и СТО с автомойкой.

Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации: «Сегодня враг нанёс два залпа КАБ-минами непосредственно по городу Запорожью. На данный момент известно о четырёх местах, пострадавших от попадания КАБ-минов, и двух жилых домах. По меньшей мере в 15 домах выбиты окна и повреждены крыши. В настоящее время все службы приступили к восстановлению герметичности окон и закрытию проемов».

Поиски 11-летней Марийки продолжались всю ночь. К большому сожалению, спасатели обнаружили девочку уже мертвой лишь под утро, когда начались новые атаки врага.

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Очередная авиабомба оккупантов попала в дачный кооператив. В месте падения возник пожар, двое человек обратились за медицинской помощью.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 20 ИЮЛЯ | Ночной террор в Украине. Горящее Подмосковье! Мировой триумф Испании

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