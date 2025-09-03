- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 2 мин
1+1 празднует 30-летие: интересные факты о канале из первых уст
Канал 1+1 отмечает три десятилетия в эфире. От "Завтрака с 1+1" до ТСН, от первых сериалов до марафона "Единые новости" - история канала, который стал частью культурной жизни Украины.
3 сентября 1995 года украинцы впервые увидели "Студию 1+1", которая впоследствии превратилась в один из самых известных телеканалов страны. С тех пор в эфире появились десятк"и знаковых программ, а “Телевизионная служба новостей” и “Сніданок с 1+1” стали постоянными спутниками зрителей в важнейшие моменты жизни страны.
Детальнее – в сюжете "ТСН”.
Уже в конце 90-х "плюсы" считали прорывом. Телеведущая Алла Мазур напоминает, что главная идея создания канала была значительно шире, чем просто запуск нового вещателя:
"Цель была сделать не просто еще один украинский канал, а европейский украинский канал, попытаться вырвать украинцев из советской ловушки и вместе строить государство", - говорит ведущая.
Ведущий Константин Грубич добавляет, что появление канала ощущалось как глоток свободы:
"В середине 90-х это будто прорвало. Молодые "плюсы" стали той пробкой, которая выстрелила - и процесс пошел дальше".
За три десятилетия на 1+1 выходили первые украинские сериалы, журналистские расследования, адаптации международных шоу “Танцы со звездами” и “Голос країни”. Но сердцем канала остается “Телевизионная служба новостей”, которая всегда была рядом в самые сложные времена — от Революции Достоинства до полномасштабной войны.
Генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук считает, что канал всегда был революционным:
"Он неравнодушен, проукраинский и для людей. Контент менялся, но "плюсы" всегда оставались смелыми и не боялись говорить правду даже тогда, когда ее не хотели слышать".
Руководитель телевизионного бизнеса "1+1 media" Максим Кривицкий добавляет, что для зрителей канал - это луч надежды:
"От "Завтрака" до вечерних программ мы хотим, чтобы украинцы чувствовали от канала позитив и жизнеутверждение".
Слоган "Ты не один" стал не только брендом, но и принципом работы редакции. Алла Мазур говорит, что именно эта интонация помогла выстроить особые отношения со зрителями:
"Он оказался пророческим. Мы общаемся со зрителями очень близко, и это работает".
После начала полномасштабной войны 1+1 присоединился к марафону "Единые новости", а развлекательный контент переехал на "1+1 Украина". В то же время руководство анонсирует, что в скором времени зрители увидят еще больше выпусков ТСН.
"Мы планируем, что уже в следующем году ТСН вернется на "1+1". Продолжение следует", - пообещал Ярослав Пахольчук.
Тридцать лет спустя "плюсы" остаются не просто телеканалом, а частью культурной и информационной жизни страны.