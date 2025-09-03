"1+1 празднует 30-летие! Интересные факты о канале из первых уст".

1+1 / © ТСН.ua

3 сентября 1995 года украинцы впервые увидели "Студию 1+1", которая впоследствии превратилась в один из самых известных телеканалов страны. С тех пор в эфире появились десятк"и знаковых программ, а “Телевизионная служба новостей” и “Сніданок с 1+1” стали постоянными спутниками зрителей в важнейшие моменты жизни страны.

Детальнее – в сюжете "ТСН”.

Уже в конце 90-х "плюсы" считали прорывом. Телеведущая Алла Мазур напоминает, что главная идея создания канала была значительно шире, чем просто запуск нового вещателя:

"Цель была сделать не просто еще один украинский канал, а европейский украинский канал, попытаться вырвать украинцев из советской ловушки и вместе строить государство", - говорит ведущая.

Первый выпуск программы "Студия 1+1".

Ведущий Константин Грубич добавляет, что появление канала ощущалось как глоток свободы:

"В середине 90-х это будто прорвало. Молодые "плюсы" стали той пробкой, которая выстрелила - и процесс пошел дальше".

"Танцы со звездами" / © пресс-служба канала "1+1"

За три десятилетия на 1+1 выходили первые украинские сериалы, журналистские расследования, адаптации международных шоу “Танцы со звездами” и “Голос країни”. Но сердцем канала остается “Телевизионная служба новостей”, которая всегда была рядом в самые сложные времена — от Революции Достоинства до полномасштабной войны.

Генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук считает, что канал всегда был революционным:

"Он неравнодушен, проукраинский и для людей. Контент менялся, но "плюсы" всегда оставались смелыми и не боялись говорить правду даже тогда, когда ее не хотели слышать".

Руководитель телевизионного бизнеса "1+1 media" Максим Кривицкий добавляет, что для зрителей канал - это луч надежды:

"От "Завтрака" до вечерних программ мы хотим, чтобы украинцы чувствовали от канала позитив и жизнеутверждение".

"Ты не один".

Слоган "Ты не один" стал не только брендом, но и принципом работы редакции. Алла Мазур говорит, что именно эта интонация помогла выстроить особые отношения со зрителями:

"Он оказался пророческим. Мы общаемся со зрителями очень близко, и это работает".

После начала полномасштабной войны 1+1 присоединился к марафону "Единые новости", а развлекательный контент переехал на "1+1 Украина". В то же время руководство анонсирует, что в скором времени зрители увидят еще больше выпусков ТСН.

"Мы планируем, что уже в следующем году ТСН вернется на "1+1". Продолжение следует", - пообещал Ярослав Пахольчук.

Тридцать лет спустя "плюсы" остаются не просто телеканалом, а частью культурной и информационной жизни страны.

