12-16 часов без света – не предел: эксперт рассказал о последствиях ракетного удара по Украине

В пятницу, 13 декабря, Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг атаковал украинскую энергетику по всей стране, применив 94 ракеты (81 удалось сбить) и 193 беспилотника.

Комбинированный воздушный удар уже называют одним из самых масштабных по украинской энергетике – крылатые ракеты и баллистика атаковали преимущественно западные регионы.

Перспектива – 12 часов без света

О последствиях от атаки россиян ТСН.ua рассказал Олег Попенко, эксперт сферы ЖКХ.

По словам специалиста, основной удар враг наносил по газовым и электросетям, в том числе, и по газохранилищам.

"Последствия могут быть достаточно тяжелыми. Думаю, что уже в ближайшее время стоит ожидать длительных отключений. Нам нужно быть готовыми к отключению электроэнергии до 12 часов в сутки. К сожалению, придется сидеть без света во всех очередях", – рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт сферы ЖКХ.

Угроза прохождению отопительного сезона

Он добавляет, что, прежде всего, вражеские прилеты ухудшили передачу электроэнергии по всей территории Украины.

"Это значительно усложняет ситуацию не только с электроэнергией, но и в целом угрожает прохождению отопительного сезона, потому что для его стабильности нужен газ. Сейчас погода более-менее умеренная, но в ближайшее время синоптики обещают серьезное похолодание. Мороз, который будет держаться несколько дней и ракетные удары, в комплексе, угрожают нам огромными проблемами с прохождением отопительного сезона", – отмечает Олег Попенко.

Куда и зачем целился враг?

Эксперт добавляет тот факт, что Укрэнерго планирует отключать половину потребителей, свидетельствует о том, что врагом нанесены серьезные удары по энергетике.

"Судя с карты нанесенных ракетных ударов, россияне били примерно так, как и месяц назад. А это – Тернопольская, Хмельницкая, Львовская и Закарпатская области. В последней есть как объекты генерации, так и те, где мы получаем импортируемую электроэнергию от партнеров. Думаю, что враг пытался сделать так, чтобы мы ее не получали. А удары по Ивано-Франковской области – это попытка поразить газохранилища и газотранспортную систему. То есть, россияне, методом ракетного террора, пытаются оставить украинцев без света и тепла посреди зимы", – рассказывает Олег Попенко.

Куда подевались миллиарды на защиту объектов энергетики?

Эксперт добавляет, что от вражеской атаки пострадали и объекты генерации электроэнергии. И здесь возникает множество вопросов к системам защиты таких объектов, о котором, как минимум, пол года рассказывали чиновники.

"Если прямо и честно – нет никакой защиты, ее не построили. Все эти заявления от Кабмина, Укрэнерго, многочисленных должностных лиц – пустое место. Никакой защиты на этих объектах фактически не построили. Судя по количеству летящих ракет и результата после отбоя тревоги, видим, что результат защиты нулевой. Рассказы о 1,2,3,4 уровне защиты – все это совершенно не работает. Из этого я делаю вывод, что защиты просто нет. К сожалению, россияне попали туда, куда хотели. Если враг запустил на 10-20 ракет больше, чем во время предыдущей атаке, то это не снимает вопрос защиты и потраченных на ее строительство десятков миллиардов гривен", – отмечает Олег Попенко.

20 часов без света и замерзающие города

Эксперт добавляет, что украинцам придется сидеть по 12 часов без света, и это, к сожалению, совсем не предел.

"Время отключения электроэнергии в некоторых областях Украины может достигать 16 и даже 20 часов. Огромный вопрос: как людям выживать в таких условиях? Как быть жителям Кривого Рога, где нет отопления у около 70 тысяч человек уже два месяца? Городские власти вместе с Нафтогазом просто сорвали отопительный сезон. Теперь в городе ситуация еще хуже, потому что у жителей, кроме отсутствия теплоснабжения, не будет еще и электроэнергии по 10 часов”, – подчеркивает Олег Попенко.

Эксперт отмечает, что если ударят сильные морозы – все может закончиться катастрофой.

"Мы можем получить второй Алчевск, где в 2006 году был настоящий морозный апокалипсис, из-за полной неподготовленности к отопительному сезону. Тогда вся Украина помогала городу, работали тысячи людей, которым удалось восстановить теплоснабжение. В Кривом Роге сейчас работает 60 бригад и им за месяц не удалось подключить и половину населения к теплу, а это более тысячи многоквартирных домов. Чем это закончится – никто не может сказать", – заключает Олег Попенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал об отключении света по-новому: эксперт объяснил, зачем делить Украину на зоны.

200 дронов и сотня ракет! Все что известно о масштабном ударе по энергетике 13 декабря

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