12 июля — праздник Петра и Павла: история, традиции, чего нельзя делать в этот день

12 июля — праздник Петра и Павла: история, традиции, чего нельзя делать в этот день

12 июля празднуют Петров день, праздник апостолов Петра и Павла. День ангела Петра и Павла.

12 июля православная церковь отмечает большой праздник - день апостолов Петра и Павла. Народное название Петров день или День Петра.

Апостолы Петр и Павел имеют статус первоверховных — за свой вклад в развитие христианства. Считается, что Петр является фундаментом церкви, а Павел — учредителем правил и носителем главных ценностей церкви.

Кто такой апостол Петр

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До встречи с Иисусом Христом Симон был рыбаком, имел семью — брата Андрея, который тоже стал апостолом и получил имя "Первозванный", жену и свекровь. Спаситель позвал его с собой и дал новое имя — Петр, что переводится как "камни, скала". Гораздо позже, перед Своим Вознесением, Господь скажет Петру:

"Ты — скала, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее".

Петр был одним из самых ярких учеников Христа. Это ему Христос предлагал идти по воде. Это он трижды отрекся от своего Учителя, но после того покаялся и всю последующую жизнь искупал свою вину, хотя Христос его простил.

Имел дар исцеления и даже воскрешения из мертвых. Люди настолько его любили, что выносили больных на улицы, чтобы тень апостола Петра коснулась их и исцелила.

За свою проповедь в Риме, в 64 году, был замучен и повешен на кресте на Ватиканском холме. Но по желанию Петра, крест перевернули вверх ногами — апостол считал, что не имеет права умереть так, как Христос. Но даже в этом есть символизм — своими ногами апостол Петр указывает людям путь к небу.

Сейчас на этом месте расположен Собор святого Петра в Ватикане, а самого апостола Петра считают первым Папой Римским.

Жена Петра до последней минуты была рядом с ним и тоже умерла в Риме.

Апостола Петр изображен с ключами от Рая, ведь по преданию он встречает души умерших у ворот Рая.

В книге Нового завета есть два раздела, автором которых является апостол Петр, которые так и называются — Первое послание апостола Петра и Второе послание апостола Петра.

Кто такой апостол Павел

Савл никогда не имел собственной семьи, был ученым, книжником и фарисем, который с особым воодушевлением преследовал и наговаривал на христиан. Именно он присутствовал на избиении камнями апостола Стефана — первого, кто погиб из апостолов через проповедь Христа.

Впоследствии Господь Сам пришел к Савлу и спросил: "Почему ты гонишь Меня?", и от сияния Господа Савл потерял зрение. Три дня Савл плакал и молился, чтобы Господь простил его. Бог простил Савла, вернул ему зрение и дал новое имя — Павел. С тех пор апостол Павел стал ревностно проповедовать Евангелие, рассказывать о своей встрече с Господом, потерю и возвращения зрения. За его пылкую проповедь тысячи людей стали христианами.

Апостол Павел тоже, как и Петр, встретил свою смерть в Риме, в 67 году. Его пытали как проповедника новой веры по приказу императора Нерона. А на том месте, где трижды ударилась о землю его голова, начали бить ручейки. Сейчас это место называют "Три фонтана". А у могилы Павла спустя несколько веков построен собор Святого апостола Павла в Риме.

Символично изображается с мечом и книгой посланий.

Ему принадлежит большая часть деяний апостолов — Нового Завета. Апостол Павел является автором 14 посланий Нового Завета.

Что делать в этот день

День Петра и Павла уже не является постным, поэтому можно употреблять любую пищу.

В "день Петра" издавна по традиции в храм приходили с цветами и венками, в которых вплетены маки.

Петров пост закончился, поэтому ограничений в еде нет. В этот день нельзя ссориться, обижать других, употреблять бранных слов. Желательно провести день в покое и молитве.

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