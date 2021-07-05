12-килограммовая глыба Брестского путепровода проломила стекло грузовика и едва не травмировал пассажира

Кусок глыбы водитель поврежденного автомобиля унес с собой, как вещественное доказательство.

В столице "устал" еще один мост. На этот раз бетонная глыба отпала от путепровода над проспектом Победы — это едва ли не самая оживленная магистраль Киева. Железобетонный кусок моста попал в грузовик "ГАЗель" и ранил ее пассажира.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Часть бетонного перила, которая включает в себя металлическую конструкцию, значительно повреждена, это видно на уцелевших участках. Наиболее вероятно, арматура железобетонных перил прогнила и из-за вибрации не выдерживает нагрузок.

Железобетонный кусок 12 килограммов перила попал в грузовик "ГАЗель" и чудом не ранил ее пассажира. Глыба пробила лобовое стекло, влетела в салон и застряла на боковой стойке в нескольких сантиметрах от головы пассажира. «Подъезжали к мосту, с автодороги упал кусок бетона где-то метровый. Хорошо, что в корону, а с короны уже в стекло. Удар был сильный, половина блока влетела в салон, стекло в лицо шок, страшно», — говорит пассажир автомобиля Виктор.

Новости Украины: в столице железобетонный кусок моста поранил пассажира автомобиля

Кусок глыбы водитель поврежденного автомобиля унес с собой, как вещественное доказательство. Стекло заклеили скотчем и продолжили путешествие. Полиция составила протокол, а дорожники пообещали за счет коммунального предприятия отремонтировать машину. Заявляют, что будут ремонтировать и сам мост.

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