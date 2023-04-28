12 лет лишения свободы за вручение повестки: потасовка военнослужащих ТЦК с черкасчанином получила продолжение

ДБР расследует дело избиения мужчины работниками Территориального центра комплектации в Черкассах. Видео инцидента по камерам наблюдения вблизи торгового центра появилось в Сети накануне, когда военнослужащие ТЦК пытались вручить мужчине повестку на улице. На событие уже отреагировали и в Центре комплектации, и в Министерстве обороны, говорится в ТСН.

Сначала мужчина эмоционально общается с работниками территориального центра комплектации, пытающимися вручить ему повестку. А дальше один из военнослужащих бьет мужчину в лицо. Его поваливают на землю, и тогда военнослужащий бьет его в лицо еще раз, но уже ногой – это видео с одной из черкасских камер наблюдения накануне утром разлетелось по Сети. Юрист после пересмотра отмечает, такие действия могут быть полностью противоправными. "Ситуация полностью противозаконна и такие действия работников ТЦК — не только нарушением их должностных инструкций, прямых должностных обязанностей, но и в принципе нарушение норм уголовного права", — утверждает адвокат Полина Марченко.

В черниговском центре комплектации уже отреагировали на ситуацию и озвучили свою версию событий. «Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих. Гражданин был задержан, на место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали представителей Национальной полиции. Стоит отметить, что видео вырвано из контекста, обстоятельства гораздо шире, чем показано в данном фрагменте», — отмечают там.

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Сам пострадавший мужчина общаться с журналистами отказался, впрочем, написал заявление в полицию. Там было открыто уголовное производство, сейчас этим делом занимается государственное бюро расследований. “Уголовное производство расследуется по факту превышения военным должностным лицом своих полномочий. Следствие знакомится с материалами и когда выяснят все обстоятельства событий, тогда уже будут приниматься соответствующие решения в рамках закона”, — говорит советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Это не первая конфликтная ситуация, возникшая за время всеобщей мобилизации. В Сети уже появлялись похожие видео из разных регионов Украины. Часть этих случаев сейчас расследуют в ДБР. Министр обороны озвучил один из вариантов разрешения таких ситуаций. “Реформа центров комплектации давно уже актуальна. Есть одна из таких простых рекомендаций президента Владимира Зеленского, он дал серьезную рекомендацию главкому — подавляющее количество военных, давно сидящих там, отправлять на фронт, а направлять на их место военных, получивших ранения, которые достойны герои и знают в частности, как правильно проводить работу по мобилизации”, — отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

В Сухопутных войсках, которым подчинены центры комплектации, ТСН комментировать ситуацию в Черкассах и заявление министра отказались. Если вину военнослужащих черкасского центра комплектации докажут – за превышение служебных обязанностей в условиях военного положения им грозит до 12 лет лишения свободы.

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