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12-летний Данило продавал молоко, чтобы спасти маму: как сложилась судьба семьи из Черниговщины

Автор
Инна БоднарИнна Боднар
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12-летний Данило продавал молоко, чтобы спасти маму: как сложилась судьба семьи из Черниговщины

Семья на руинах своего дома

Парень с мамой вернулись из Германии в родное село.

Домой вернулась украинка, которая лечилась в Германии. Людмиле с Черниговщины ранило ногу, когда вражеский снаряд прилетел во двор. После деоккупации региона сын Данило на велосипеде преодолевал километры до Чернигова, продавал молоко и покупал маме лекарства. Поступок мальчика настолько всех умилил, что мама на лечении оказалась в Германии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Во время обстрела женщина получила травму ноги, а ее 12-летний сын зарабатывал на лечение

Семья из Черниговской области пережила российскую оккупацию. Данило с мамой и бабушкой никуда не выезжали из-за хозяйства. Во время обстрелов прятались в погребе. А в моменты затишья возили скот. И как раз в тот момент, когда якобы не стреляли, им во двор прилетел снаряд. Маме травмировало ногу. Ее удалось доставить в больницу в Чернигов. А Данило с бабушкой решили идти в другое село, полем и вместе с коровой.

Корова и кошки – все, что осталось у семьи после деоккупации Черниговщины. От родной усадьбы – руины и травмированная нога у мамы. Тогда 12-летний Данило принял взрослое решение – стал зарабатывать маме на лечение. Он возил молоко в Чернигов и продавал его. Каждый день на велосипеде преодолевал 10 километров в одну сторону.

Женщина с сыном через год вернулись в Украину

Когда об истории этой семьи узнала Украина – им решили помочь и волонтеры отправили женщину на лечение в Германию.

Но обещанное лечение в Германии волонтер так и не организовала. Даниил с мамой за границей считались беженцами, жили в приютах, наконец, оказались в маленькой комнате, в селе недалеко от Гамбурга. Там ТСН и нашла Даню с мамой через полгода после выезда за границу.

Людмила в Германии / ©
Людмила в Германии

Тогда под опеку женщину взяла германо-украинская организация "Юкрейниан фюче". Людмила наконец-то попала к специалистам. И почти через год вернулась в Украину. Там их со слезами на глазах встречает бабушка Данила и мать Людмилы.

Встреча бабушки и внука / ©
Встреча бабушки и внука

Женщина говорит, что в Германии специалисты изготовили ей силиконовую стопу. Сейчас ей нужна реабилитация. Силиконовую ногу, говорит, рекомендовали сначала носить по полтора часа днем. Надо пользоваться ортопедической обувью и шагать по ровной поверхности. Рассказывает немецкие наставления Людмила, топтаясь по грунтовым тропам между руин. Разбитый дом до сих пор возвышается обгоревшими стенами.

Людмила показывает силиконовую стопу / ©
Людмила показывает силиконовую стопу

Семья пытается отстроить жилье

Временное жилье бабушка Нина обустроила в уцелевшем погребе. Рядом волонтерская организация помогает строить летнюю кухню, однако женщина жалуется, что это очень медленно.

Продавал молоко, чтобы спасти маму: как сложилась судьба женщины, которую благодаря сыну спасали в Германии

Продавал молоко, чтобы спасти маму: как сложилась судьба женщины, которую благодаря сыну спасали в Германии

"В настоящее время строительство приостановлено при отсутствии необходимого количества стройматериалов, их нет просто. И финансовой возможности нашей организации не позволяют финансировать данное строительство", — говорит глава объединения "Бо можем" Андрей Галюга.

Женщина надеется, что все же будет зимовать в родном доме, потому что никуда не хочет отсюда уезжать.

Данило по возвращении из Германии бежит, чтобы увидеть свою корову "Калину". Молодой человек говорит, что теперь будет продавать молоко и помогать на строительстве.

Встреча Данила и
Встреча Данила и "Калины"

Напомним, российская ракета оставила ребенка без жилья.

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Просмотры
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