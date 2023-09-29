12-летний Данило продавал молоко, чтобы спасти маму: как сложилась судьба семьи из Черниговщины

Домой вернулась украинка, которая лечилась в Германии. Людмиле с Черниговщины ранило ногу, когда вражеский снаряд прилетел во двор. После деоккупации региона сын Данило на велосипеде преодолевал километры до Чернигова, продавал молоко и покупал маме лекарства. Поступок мальчика настолько всех умилил, что мама на лечении оказалась в Германии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Во время обстрела женщина получила травму ноги, а ее 12-летний сын зарабатывал на лечение

Семья из Черниговской области пережила российскую оккупацию. Данило с мамой и бабушкой никуда не выезжали из-за хозяйства. Во время обстрелов прятались в погребе. А в моменты затишья возили скот. И как раз в тот момент, когда якобы не стреляли, им во двор прилетел снаряд. Маме травмировало ногу. Ее удалось доставить в больницу в Чернигов. А Данило с бабушкой решили идти в другое село, полем и вместе с коровой.

Корова и кошки – все, что осталось у семьи после деоккупации Черниговщины. От родной усадьбы – руины и травмированная нога у мамы. Тогда 12-летний Данило принял взрослое решение – стал зарабатывать маме на лечение. Он возил молоко в Чернигов и продавал его. Каждый день на велосипеде преодолевал 10 километров в одну сторону.

Женщина с сыном через год вернулись в Украину

Когда об истории этой семьи узнала Украина – им решили помочь и волонтеры отправили женщину на лечение в Германию.

Но обещанное лечение в Германии волонтер так и не организовала. Даниил с мамой за границей считались беженцами, жили в приютах, наконец, оказались в маленькой комнате, в селе недалеко от Гамбурга. Там ТСН и нашла Даню с мамой через полгода после выезда за границу.

Людмила в Германии

Тогда под опеку женщину взяла германо-украинская организация "Юкрейниан фюче". Людмила наконец-то попала к специалистам. И почти через год вернулась в Украину. Там их со слезами на глазах встречает бабушка Данила и мать Людмилы.

Встреча бабушки и внука

Женщина говорит, что в Германии специалисты изготовили ей силиконовую стопу. Сейчас ей нужна реабилитация. Силиконовую ногу, говорит, рекомендовали сначала носить по полтора часа днем. Надо пользоваться ортопедической обувью и шагать по ровной поверхности. Рассказывает немецкие наставления Людмила, топтаясь по грунтовым тропам между руин. Разбитый дом до сих пор возвышается обгоревшими стенами.

Людмила показывает силиконовую стопу

Семья пытается отстроить жилье

Временное жилье бабушка Нина обустроила в уцелевшем погребе. Рядом волонтерская организация помогает строить летнюю кухню, однако женщина жалуется, что это очень медленно.

Продавал молоко, чтобы спасти маму: как сложилась судьба женщины, которую благодаря сыну спасали в Германии

"В настоящее время строительство приостановлено при отсутствии необходимого количества стройматериалов, их нет просто. И финансовой возможности нашей организации не позволяют финансировать данное строительство", — говорит глава объединения "Бо можем" Андрей Галюга.

Женщина надеется, что все же будет зимовать в родном доме, потому что никуда не хочет отсюда уезжать.

Данило по возвращении из Германии бежит, чтобы увидеть свою корову "Калину". Молодой человек говорит, что теперь будет продавать молоко и помогать на строительстве.

Встреча Данила и "Калины"

Напомним, российская ракета оставила ребенка без жилья.

Читайте также: