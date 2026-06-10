12-летний Гриша погиб возле дома, а Ирину ждал сын с инвалидностью: новые подробности кровавого ДТП в Киеве

Погибшие в ДТП Григорий и Ирина / © ТСН

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В Киеве началось прощание с жертвами одной из самых громких и трагических аварий этого года, которая произошла в прошлую пятницу на Караваевых дачах в Соломенском районе. Масштабное ДТП унесло жизни четырех мирных людей, которые просто шли по подземному пешеходному переходу. Тем временем вокруг судебного процесса над виновником вспыхнул новый скандал.

Версия защиты о том, что водитель якобы внезапно «потерял сознание» за рулем, полностью рассыпалась после первых показаний единственного прямого очевидца — пассажирки, которая находилась внутри салона смертоносного авто.

Все детали расследования и эмоции разбитых горем семей — в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

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Последние 200 метров до дома: трагедия 12-летнего Григория-Федора: трагедия 12-летнего Григория-Федора

Для 12-летнего киевлянина Григория-Федора Глушича пятница должна была стать самым счастливым днем — парень как раз закончил Вальдорфскую школу и возвращался домой с последнего дня обучения. Ему оставалось пройти всего две сотни метров. Подросток, который сильно увлекался точными науками, мечтал стать программистом и уже в следующем году должен был перейти в специализированную математическую школу, поднимался по лестнице из подземного перехода, когда в него на бешеной скорости влетел неконтролируемый черный Mercedes.

Мама Александра и сестра Алиса забили тревогу, когда мальчик вовремя не вернулся, а на часах уже было семь вечера. Сестра вспоминает, что как раз запарила ему лапшу и отложила кусочек шоколадки, ожидая, что брат вот-вот переступит порог.

Александра Глушич, мама погибшего подростка: «Я позвонила ему, и мне ответил сотрудник полиции. Как-то так сказал, что произошло ДТП. Я спросила: а что с Гришенькой? А он сказал, что Гриша погиб».

Отец мальчика, Алексей Глушич, сейчас защищает Украину и служит в составе известной бригады «Хартия». Страшную весть о мгновенной гибели сына он услышал по телефону от жены прямо во время служебного совещания в подразделении. Мужчина признается, что смог поднять трубку только с третьего раза, а после услышанного от шока не мог произнести даже трех слов, чтобы позвать на помощь главного сержанта.

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«У нее не было шансов»: детсад в трауре по воспитательнице Ирине

Возле здания одного из столичных моргов, где на днях завершились длительные и сложные судебно-медицинские экспертизы, собираются сотни людей с живыми цветами. Здесь прощаются еще с одной гражданской жертвой этого теракта на дороге — 47-летней воспитательницей ясельной группы местного детского сада Ириной Лазаревой.

Прощание с Ириной Лазаревой. / © ТСН

Ирина возвращалась после работы на той же подземке и на видео с камер наблюдения ее можно узнать по розовым брюкам. Женщина разминулась на лестнице с Гришей за секунду до того, как машина пробила железобетонный отбойник, взлетела в воздух и залетела в переход. Знакомая погибшей Наталья Березий вспоминает, что когда впервые увидела эти кадры в соцсетях, сразу сказала мужу: «У этой девушки просто не было шансов», даже не подозревая, что на экране — ее близкая подруга.

Наталья Березий, подруга погибшей воспитательницы: «Она была очень улыбчивая. Как мама, которая даже тебя, взрослого человека, обнимала, успокаивала — и все становилось хорошо. Когда все были в стрессе, она оставалась спокойной и заботливой. Дома ее ждал сын, который имеет особенности развития и требует постоянного тяжелого ухода. Ирина воспитывала его абсолютно сама, мало кому рассказывала о его диагнозах и бегала к нему домой даже во время коротких обеденных перерывов в саду, когда дети ложились на тихий час».

Кроме подростка и воспитательницы, удар автомобиля унес жизни еще двух человек. Это молодые офицеры полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей и в этот момент двигались подземкой: 25-летний старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и 20-летний лейтенант Денис Будченко.

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погибшие в ДТП полицейские / © ТСН

Кто такой Павел Плешивцев и почему версия о «потере сознания» неправдива

Виновником масштабной катастрофы оказался 49-летний Павел Плешивцев — уроженец Херсонщины, отец пятых детей, который занимался фермерством, позиционировал себя как пастырь одной из религиозных организаций, а в Киеве подрабатывал частной коляской в службах такси. В зал Шевченковского районного суда столицы его завезли на медицинской каталке в сопровождении двух врачей из-за полученной в аварии травмы ноги.

Адвокат водителя Евгений Мельниченко с первых минут пытался смягчить будущую меру пресечения и намекал, что Mercedes мог иметь внезапную техническую неисправность или сам рулевой находился в беспомощном состоянии: «Здесь такое впечатление, что воздействия на рычаги управления вообще не было. Водители засыпают, касаются обочины и начинают реагировать…». Сам Плешивцев на камеру коротко заявил, что просто «потерял сознание» и поэтому случайно зажал педаль газа на плавном повороте автострады.

Однако столичная прокуратура эти доводы защиты полностью опровергает. За Плешивцевым официально зафиксировано систематическое и грубое игнорирование ПДД — его неоднократно привлекали к ответственности за опасное превышение скорости. Всего на его счету уже четыре серьезные аварии, две из которых он совершил только с начала текущего года.

Антон Ефимов, заместитель руководителя Киевской прокуратуры: «В настоящее время никаких обстоятельств, которые могли бы смягчить и оправдать подозреваемого, не установлено. Официальная техническая экспертиза автомобиля продолжается».

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Более того, следователи раскрыли главный козырь обвинения — в деле появился живой свидетель. В момент кровавого таранта Плешивцев выполнял официальный заказ такси и подвозил женщину. Она получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице, но уже дала первые официальные показания. По данным источников ТСН в правоохранительных органах, пассажирка заявила: водитель на самом деле просто решил дерзко похвастаться перед ней своим «умением экстремального вождения» на большой скорости, что и привело к пробитию отбойника и смерти четырех пешеходов.

Реакция Кабмина и позиция отца парня

Эта жуткая трагедия возмутила украинское общество и спровоцировала серьезный правительственный диалог о немедленном усилении ответственности за нарушение ПДД. Глава Министерства экономики и первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко официально анонсировала, что Кабинет Министров уже готовит пакет жестких санкций для водителей, которые систематически превышают скорость. Речь идет о радикальном увеличении штрафов и полном техническом совершенствовании системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений на дорогах.

Пока чиновники разрабатывают законы, Шевченковский районный суд принял решение: отправить Павла Плешивцева под стражу в СИЗО сроком на 60 суток без права внесения денежного залога. За содеянное ему грозит до 10 лет за решеткой. Однако отец погибшего Гриши, военнослужащий «Хартии» Алексей Глушич, убежден — менять законодательство нужно кардинально, увеличивая именно тюремные сроки за убийство людей на дорогах.

Алексей Глушич, отец погибшего мальчика: «Хотим максимального наказания для этого человека. Этот человек не случайно убил четырех человек и нашего сына. Это прямое следствие его сознательной деятельности. Это следствие его многолетнего пренебрежения к правилам дорожного движения. А пренебрежение появляется от того, что наказание в нашем действующем законодательстве просто ничтожно».

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Родственники всех четырех погибших сейчас официально объединяются в единую группу, чтобы их общие интересы были максимально мощно представлены адвокатами во время будущих судебных слушаний по существу.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЕВРОПА готовит ЖЕСТКИЙ удар по РФ?! Князев сдает судейскую мафию! | ТСН 20:00 9 июня

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