12-летняя девочка из Олешков отдала сбережения, на которые хотела купить телефон, украинской армии

Они просили малышей закрывать глаза и прятать головы, чтобы не видеть ужаса, который происходил на улице — так родители вывозили приемных детей из оккупированной Херсонской области. Впоследствии, в Германии, украинская семья нашла волонтеров, чтобы передать деньги украинской армии. Свои сбережения отдала 12-летняя Лера.

Она собирала средства, чтобы на свой день рождения купить телефон, но решила отдать их на нужды войска. Историю семьи, выехавшей из оккупированных Олешков в Германию, рассказала корреспондентка ТСН Инна Боднар в эфире телемарафона "Единые новости".

Так, у мамы Леры Аллы семеро детей, из них шестеро – приемные. Все вместе жили в родных Олешках до 24 февраля. Городок в Херсонской области русские войска оккупировали в первые же дни войны. Вражеская техника, когда заходила в город, била по сторонам: по домам и по людям. Прямо из-под танков родители спасали детей, лежащую бабушку и собаку.

Журналистка узнала, что Лера еще в мирной Украине собирала себе на подарок на день рождения, хотела новый смартфон. Однако, спасаясь от войны, решила, что она может и без нового телефона, а украинские военные без ее помощи — нет. Собранное передало на нужды войска.

О поступке девочки волонтер написала пост в сети. В день рождения Лера не осталась без подарка – ведущая ТСН Соломия Витвицкая приобрела ей телефон.

На Лерине деньги купили турникеты для танкистов — отчиталась имениннице волонтер: "Мы твой щедрый подарок передали военным. Это турникеты, которые спасают жизнь, мы благодарим тебя за такой подарок. Это пример для других помогать по возможности нашим военным".

Следует отметить, что убежище от войны семья нашла в Нюрнберге. Именно здесь, после второй мировой войны, проходил международный военный трибунал, где судили нацистских преступников. Все здесь верят, что на скамье подсудимых будут сидеть и российские оккупанты, принесшие горе в Украину.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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