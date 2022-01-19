12 тысяч в месяц с квартиры за электроэнергию: столько платят жильцы новостройки в Киеве (видео)

12 тысяч в месяц с квартиры за электроэнергию: столько платят жильцы новостройки в Киеве (видео)

С декабря застройщик поставил людей перед фактом – их дом переводят на коммерческий тариф.

12 тысяч в месяц с квартиры – только за электроэнергию! Именно столько приходится платить жителям новенькой киевской многоэтажки. С декабря прошлого года застройщик поставил их перед фактом – их дом переводят на коммерческий тариф! Более 5 гривен за киловатт. Это втрое больше, чем платят другие украинцы.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Галина несколько месяцев назад заехала в новую квартиру. Кроме освещения там еще стоит бойлер и электроплита. Но еще в ноябре платежка за электричество была 2 тысячи, а за декабрь на 10 больше.

"Существовать невозможно – мы уже просто без копейки остались", — говорит она.

Все дело в том, что застройщик неожиданно поставил жильцов перед фактом – с декабря все платят по коммерческому тарифу! Вместо 1,68 грн за киловатт теперь цена – 5,7 грн.

"Нас предупредили о том, что дома еще не переданы на постоянное подключение. Застройщик гарантировал то, что будет компенсировать разницу в тарифах между тем, что получает строительная площадка, и мы будем платить 1,68 грн… Сначала застройщик придерживался своих обещаний. Так должно было продолжаться до тех пор, пока не достроят трансформаторные подстанции для ЖК. Но все квартиры продали и ничего не достроили", — говорит жительница многоэтажки Наталья. У нее платежка за декабрь вышла около 5 тысяч грн в то время, как ее в квартире не было две недели

"Если бы я полный месяц проживала, как обычно, то сумма достигла бы 8-9 тысяч", — добавила она.

Жители возмущены! На днях устроили митинг – собрались под офисом застройщика. Однако ответа не получили.

Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что таких домов только по Киеву 250.

"Застройщик не хочет рассчитываться, он не хочет брать на себя обязательства, он собирает средства с людей, которые закупили себе квартиры, а по факту эти средства присваивают, вместо того, чтобы вкладывать его в инфраструктуру и подключиться к сетям", — говорит Попенко.

Но адвокат Лаврентий Царук советует не опускать руки. Сначала писать жалобы в Госпродпотребслужбу, ГАСИ и подавать в суд. А вот не попасть в такую ситуацию в Украине очень сложно.

"Эти квартиры стоят дешевле, потому что их нет еще. И существует риск, что они не будут достроены или обанкротится застройщик, или не будет какой-то электросети, или какой-нибудь чиновник не выдаст там какой-то документ, или мошенники какие-то украдут. Поэтому людям, которые хотят приобрести новую недвижимость, которой еще нет, и нельзя ничего проверить, я бы советовал в первую очередь посмотреть историю этого застройщика", – говорит адвокат.

Если у жителей вышеупомянутой многоэтажки ничего не получится с обращениями и судами, им самим придется создавать объединения совладельцев многоквартирного дома и самостоятельно выбирать, куда подключиться к городским электросетям без посредников. Однако, стоимость таких работ может состаить миллионы гривен.

12 тысяч в месяц за электроэнергию: законны ли такие тарифы

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