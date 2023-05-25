12-й "Рамштайн" открылся с обсуждения усиления украинского ПВО: вопрос F-16 в повестке дня

Вооружающий Украину формат снова собрался на очередное заседание. 12-й "Рамштайн" продолжается онлайн, а на видеосвязи высшие военные чины из около 50 стран мира, желающих снабжать Украину оружием. Чего ожидать от этой встречи, которая проводится впервые, когда Соединенные Штаты разблокировали возможные поставки Украине самолетов F-16, рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Сегодня в фокусе «Рамштайн»-формата – защита украинского неба, сказал глава Пентагона, открывая заседание. Поэтому внимание уделяется усилению украинских систем противовоздушной обороны. Этот пункт военной помощи, как говорил украинский министр обороны, не теряет своей актуальности.

В повестке дня и истребители, доступ к которым Украине, до недавнего времени оставался заблокированным. Ситуацию коренным образом изменило решение США, присоединиться к так называемой коалиции, готовой учить украинских пилотов. Но где именно в Европе, когда старт и кто со временем передаст джеты – все это предмет для дискуссий. Авиакоалиция неделя от рождения и она еще в развитии: повседневная страна не обязывалась именно поставить истребители. Приоритет – обучение. “Надеемся, это обучение начнется в ближайшие недели. Это будет способствовать дальнейшему укреплению и усовершенствованию возможностей украинских Воздушных Сил в долгосрочной перспективе. И это снова свидетельствует о нашей общей решимости обеспечить, чтобы суверенная и безопасная Украина могла сдерживать любую предстоящую агрессию и защищаться от будущих атак”, — заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Также читайте Дочь самой старшей мамы Украины вызывают в суд, но даже ее показания не лишат женщину родительских прав

В Минобороны США отмечали, что к контрнаступлению, которое готовит украинская сторона, F-16 не будут привлекать и что они – элемент долгосрочной поддержки.

Что происходит сейчас на поле боя – участники оборонной коалиции, сегодня узнают от украинского министра обороны. Он же проинформирует партнеров о самых актуальных потребностях Украины на фронте. О снарядах, чтобы поддерживать предоставленную технику в заряженном и боеспособном состоянии, тоже пойдет речь на совещании. Также о способности украинской бронетехники маневрировать и об ускорении производства нужного Украине оборудования.

Напомним, что в Винницкой области состоялись совместные учения украинских и польских спасателей. Вместе со служебными собаками они отрабатывали поиск пропавших. Четвероногие натренированы находить людей под бетонными плитами. Часто от их сноровки зависит жизнь пострадавших.

Поляки привез ретривера Чила и овчарку Карлу, на них установлены GPS-трекеры. Так что все, что делает пес, кинолог видит на планшете. Это значительно ускоряет работу, в частности, когда пропавшего ищут в лесу.

Едва ли не самая известная украинская поисковица — овчарка Фрида, работающая без трекеров, показала такие же блестящие по скорости результаты. Фрида – хорошо известная после того, как помогла спасателям во время ракетных обстрелов Винницы. Тогда под завалами оказались люди.

Читайте также:

Украинка второй раз покорила Эверест, и это всего за один год

Лесники призывают готовить дрова летом: в чем выгода и преимущества?

"Никакой косточки на его лице живой нет": медики Днепра спасают попавшего под ракетный удар ГСНСовца