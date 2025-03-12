1250 пожаров за сутки: в пепелище в Украине превратились более тысячи гектаров полей, лугов и даже лесов

1250 раз в сутки выезжали украинские спасатели тушить пожары в экосистемах. В пепелища превратились более тысячи гектаров полей, лугов и даже лесов. Пылает по всей Украине. В огне гибнут люди, горят дома, от пожаров убегают звери. Основная причина возгораний – поджоги сухостоев и мусора.

Чрезвычайники работают круглосуточно – когда не тушат, отправляются в рейды: следят из воздуха, ходят по дворам, напоминают о штрафах. Однако, одно за другим поступают сообщения о новых вогораниях. Корреспондентка ТСН Анна Махно в сюжете рассказала подробно.

Прикарпатье. Гектары труднодоступного горного леса в дыму и пламени. В области уже четверо погибших в пожарах. Еще один мужчина травмирован. Трое пострадавших и в Винницкой области. А в Черкасской области во время тушения сухостоя погиб 29-летний спасатель.

А это уже на Волыни горит дом. Огонь приблизился к дачному массиву. В области еще и тлеют торфяники.

А эти кадры из Львовской области. От огня убегают звери. С выходных в Украине зафиксировали более 2 с половиной тысяч пожаров в экосистемах. Пылает и днем, и ночью.

Пожары в экосистемах/Скриншот по видео ТСН

“Основной причиной возникновения этих пожаров самовольное сжигание людьми сухой растительности. У нас в Ровенской катастрофическая ситуация с пожарами в природных экосистемах”, – говорит спикер ГСЧС Ровенщины Олеся Терещук.

Вот ТСН отправляется в поселок Ракитное. Здесь спасатели спешат на очередной вызов. Сообщают: в селе неподалеку есть угроза, что пламя перевернется на дома. Огонь пытаются обуздать и местные.

Не знает, мол, кто поджег, и господин Федор из Ракитного. Но именно из его усадьбы огонь перекинулся на соседское.

"Загорелось хозяйственное здание, потом по траве перекинулось на это здание и на жилой дом", — говорит пожарный Дмитрий Минич.

Только в Ровенской области с начала года возникло уже более 300 пожаров, говорят в ГСЧС, в прошлом году за аналогичный период было только 16.

Пожары в экосистемах/Скриншот по видео ТСН

“За столько лет работаю это впервые, что март и так горит. 14 было выездов. Это рекорд. Еще никто не побил”, – говорит Дмитрий Минич.

Такой у господина Дмитрия выдалось только одна из смен.

Инспекторы ходят по дворам, рассказывают об опасностях на улицах. Напоминают о штрафах от 3060 грн до 6 тысяч. Вдруг замечают дым. На улице горит ветки, рядом мужчина. Отрицает, что поджигал. Наконец гасит. Следят спасатели за нарушителями и из воздуха.

Пожары в экосистемах/Скриншот по видео ТСН

Спасатели надеются, что люди все же начнут осознавать какой вред может нанести казалось бы небольшой костер. В считанные секунды оно может превратиться в огненный ад.

"Масштабы грандиозные, лесная местность, болото все выгорает, звери выгорают", — говорит Дмитрий Минич.

Ранее мы писали о том, что на Буковине сгорел мужчина во время сжигания сухой травы.

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