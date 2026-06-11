13 часов в холодном подвале без еды: в Одесской области вспыхнул громкий скандал из-за экстремального НМТ

В Одесской области школьники 13 часов сдавали НМТ

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В Одессе вспыхнул скандал, связанный с проведением Национального мультипредметного теста (НМТ). Более тысячи выпускников местных школ были вынуждены проходить решающее тестирование в течение почти тринадцати часов вместо запланированных нескольких. Причиной этого стали непрерывные воздушные тревоги: экзамены постоянно останавливали, а истощенных детей часами держали в неприспособленных хранилищах без нормальных условий, еды и воды.

Чиновники от образования называют инцидент форс-мажором, зато родители и сами ученики говорят о тотальной неготовности региона к вызовам войны. В ситуации разбирался корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

НМТ длился 13 часов из-за угрозы обстрелов

Для многих одиннадцатиклассников Одесской области нынешний мультипредметный тест превратился в настоящую психологическую и физическую пытку. Подростки пришли в экзаменационные центры в 10:00 утра с надеждой быстро сдать экзамены по четырем предметам, а вышли оттуда уже практически ночью. Из-за постоянной угрозы вражеских ударов и беготни в подвалы тестирование растянулось на рекордные 13 часов.

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В социальных сетях мгновенно распространились эмоциональные и гневные сообщения возмущенных родителей и самих выпускников. Люди публиковали видео, как мамы под стенами центров тестирования часами в отчаянии ждут своих детей, не имея возможности им помочь.

Главный вопрос, который задают чиновникам родители: почему за четыре года полномасштабной войны, зная о регулярных и продолжительных обстрелах Одесской области, организаторы не обустроили экзаменационные аудитории непосредственно в безопасных укрытиях? Например, в Харькове и Сумах такую практику ввели на 100%, и дети там пишут тесты без прерывания процесса. Как выяснилось, в Одессе ситуация с безопасной инфраструктурой в образовательных учреждениях критическая.

Татьяна Вакуленко, директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО): «Только треть ТЭЦ (временных экзаменационных центров) в Одесской области на сегодня расположена непосредственно в укрытиях. При этом восточные области, в частности Сумщина, обеспечивают возможность проходить УМТ в безопасных хранилищах для 100% своих участников».

Форс-мажор или халатность: позиция регионального центра оценивания

Для того, чтобы обустроить полноценное тестирование под землей, помещение должно соответствовать строгим критериям: иметь несколько раздельных комнат, работающую вентиляцию, надлежащие санитарные узлы и самое главное — стабильный скоростной интернет для подключения к экзаменационной базе. В Одессе такие условия имеют лишь считанные заведения. В одном из них тестирование прошло спокойно, и детей не пришлось выводить.

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Директор этого успешного учебного заведения Ирина Болгарина отмечает, что они искренне радуются тому, что смогли защитить своих выпускников от пережитого другими стресса, и добавляет: «Если бы с нами, не дай Бог, случилась такая затяжная ситуация на 13 часов, ну мы точно нашли бы возможность хотя бы накормить этих бедных детей».

Между тем в Региональном центре оценивания качества образования сложившуюся ситуацию официально назвали чистым форс-мажором. Руководство центра заявило, что дети, которым было тяжело переносить постоянные воздушные тревоги и сидение в хранилищах, имели полное право прекратить экзамен и перерегистрироваться на дополнительную сессию.

Анатолий Анисимов, директор Регионального центра оценивания качества образования: «У нас было более 1300 детей, которые принимали участие в тестировании в тот день, и из них только где-то порядка 105 человек изъявили желание пойти на дополнительную сессию и добровольно покинули пункты тестирования. Все остальные оставались. Выгонять их оттуда мы не имеем никакого права. И сами дети настаивали, и родители там на улице тоже настаивали: давайте, мол, будем продолжать, раз мы уже сюда приехали».

Почему дети отказывались идти на пересдачу

Сами же абитуриенты объясняют свое упрямство очень просто: никаких гарантий того, что во время дополнительной сессии через месяц не повторится аналогичный многочасовой марафон, никто не дает. Российские войска атакуют Одессу ежедневно, и тревоги длятся часами, поэтому дети стремились отмучиться за один день, чтобы не переносить этот сильный стресс на будущее.

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Максим, выпускник из Одессы: «Сдавала моя подруга, и это было просто максимально изнурительно. Она пришла в центр в 10:00 утра, а вышла где-то в 18:30 вечера. Это был огромный стресс для нее. Она уже была полностью готова к этой сессии и очень переживала, что на следующий день или когда там будет пересдача, может быть точно такая же ситуация с тревогами. Поэтому они все приняли тяжелое решение сдавать до конца именно сегодня».

Выпускница Таисия Нестеренко полностью подтверждает эти слова, отмечая, что никто не хочет снова через месяц проходить через этот круг ада, где тревоги и психологическое давление могут оказаться еще сильнее.

Кто именно должен ответить за то, что за четыре года полномасштабной войны в Одесском регионе так и не появилось достаточное количество обустроенных подземных аудиторий для безопасного оценивания знаний — в Центре оценивания качества образования конкретного ответа журналистам так и не предоставили. Однако чиновники пообещали, что во избежание подобных громких скандалов в будущем, они подготовятся лучше и рассмотрят техническую возможность открытия новых подземных центров. Впрочем, сразу предупредили — этот процесс точно не будет быстрым.

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