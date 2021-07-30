13-летний львовянин стал самым молодым украинцем, покоривший Килиманджаро

Мальчик поднимался туда с братом и отцом.

Самый молодой украинец покорил самую высокую гору Африки. 13-летний львовянин Даниил Бега вместе со старшими братьями и отцом поднялся на Килиманджаро, а это 5895 метров над уровнем моря. Дорога вверх заняла 5 дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Мой рюкзак, с которым я поднимался на Килиманджаро, несли портеры, я шел с маленьким рюкзачком, в котором необходимые вещи — очки, карпа, солнцезащитный крем», — рассказывает юный покоритель.

У подножия + 25, на вершине -15 и сильный ветер. Поэтому в рюкзаке должны быть и теплая куртка, говорит Даниил, и шорты.

Поход длился неделю, пять дней поднимались, два - спускались. Специально к походу парень не готовился, потому как с детства ходил Карпатами. Но Килиманджаро это, говорит, другое. Ближе к вершине надо было идти медленно и не делать лишних движений, потому что начинало не хватать кислорода.

«Вода у нас вся замерзла и наши портрет носил горячий чай. Минимум по 5 ложек сахара, нужно очень много энергии, особенно на вершине», — рассказывает Данилко.

Именно штурм вершины, набор высоты более чем километр, был самым тяжелым. 9 часов почти без передышки вверх и затем стремительно назад вниз. Чтобы недолго находиться в зоне, где не хватает кислорода.

«Возникли уже проблемы с дыханием, а разная может быть реакция организма, испугался за детей», — рассказывает отец мальчиков Владимир Бега.

Юного туриста встретили местные танцами и пением, когда узнали что он — самый молодой украинец, покоривший Килиманджаро.

Новости мира: 13-летний львовянин покорил Килиманджаро

Ежегодно эту гору в Танзании, в доковидные времена, штурмовало около 40 000 человек. Опытные альпинисты говорят, это довольно легкий маршрут. Но есть и сложность — высота и то, как ее воспримет организм. Поэтому, многие сходит с маршрута из-за так называемой горной болезни — кислородную недостаточность.

«Это не альпинизм, но это высотный тренинг. Для детей это особенно трудно. Также сложность Килиманджаро, что это разные климатические зоны, то есть от субтропиков до арктических», — объясняет организатор горных походов Виктор Бернанке.

Самую высокую гору Африки Даниил одолел, а вот украинская Говерла еще в планах.

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