В Кировоградской области приговорили мужчину / © Unsplash

Реклама

В Кировоградской области мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. Ребёнок после насилия забеременела и родила.

Об этом говорится в приговоре Маловисковского районного суда Кировоградской области.

Реклама

Мужчина изнасиловал ребёнка

Как установил суд, преступление было совершено в конце 2024 года. Подсудимый воспользовался беспомощным состоянием 13-летней девочки, которая вместе с матерью регулярно приходила в его дом, чтобы помогать ухаживать за его собственным ребенком.

Реклама

Преступник, угрожая физическим насилием, неоднократно совершал в отношении ребёнка действия сексуального характера. В результате изнасилования девочка забеременела и в августе 2025 года в тринадцатилетнем возрасте родила ребенка. Из-за перенесенного тяжелого психологического шока и своего возраста несовершеннолетняя мать была вынуждена оставить новорожденного малыша в роддоме.

Вина мужчины была полностью доказана совокупностью доказательств, в частности ДНК-экспертизой, которая подтвердила его отцовство в отношении родившегося ребенка с вероятностью 99,99999999%.

Позиция подсудимого и суда

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, однако пытался возложить часть ответственности на поведение матери потерпевшей и самого ребенка, цинично заявляя, что «не сдержался». Суд расценил такое «раскаяние» как чисто формальное и не обнаружил никаких обстоятельств, смягчающих наказание.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление — изнасилование (в соответствии с Уголовным кодексом 1961 года). Хотя юридически судимость была погашена, это обстоятельство характеризовало его как лицо, склонное к совершению половых преступлений.

Реклама

Что рассказала потерпевшая

Девочка рассказала, что в сентябре 2024 года мужчина изнасиловал её.

«Узнала, что она беременна на 32-й неделе в больнице. Решила рожать ребёнка, но родители говорили, что ребёнка придётся оставить в больнице, поскольку она сама ещё ребёнок, и я согласилась с родителями», — говорится в показаниях ребёнка.

Решение суда

29 сентября 2026 года суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет).

Суд постановил:

Реклама

Назначить осужденному наказание в виде 15 лет лишения свободы (срок отбывания исчисляется с момента задержания в сентябре 2025 года).

Внести сведения об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица (реестр педофилов).

Удовлетворить гражданский иск и взыскать с осужденного в пользу пострадавшей девочки 300 000 гривен компенсации за причиненный моральный ущерб.

Взыскать с осуждённого почти 14 тысяч гривен судебных расходов за проведение молекулярно-генетических экспертиз.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Новости партнеров

Новости партнеров