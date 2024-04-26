13-летняя дочь старейшей роженицы Подвербной переехала в новую семью: подробности громкой истории

В жизни 13-летней черниговчанки Анны Подвербной, история которой год назад всколыхнула всю Украину, произошел новый, не менее крутой поворот.

Как известно, в конце апреля прошлого года девочка написала в соцсетях пост, в котором просила оградить ее от своей 78-летней мамы. Последняя, как известно, родила Анну в возрасте 65 лет с помощью искусственного оплодотворения.

Как выяснил ТСН.ua, девочка-подросток живет уже несколько недель в другой семье. Подробности нам рассказал заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш, в свое время взявший на контроль ситуацию с этим ребенком.

"Сейчас этот ребенок живет у женщины, которая его опекает, является опекуном. Женщину зовут Елена, она была близка к этой семье. Елена написала соответствующее заявление, исполком городского совета принял такое решение. И все. История, длиной в год завершена на данном этапе. Главное, что ребенок счастлив. Я получаю обратную связь, она мне говорит, что счастлива", — рассказал ТСН.ua Дмитрий Блауш.

Сообщение Анны Подвербной в апреле 2023 года. Скриншот страницы в соцсети.

Сообщение Анны Подвербной в апреле 2024 года. Скриншот со страницы в соцсети.

Анна-Мария Пидвербная в соцсети в 2023 году утверждала, что Валентина Пидвербная разорвала ее нижнее белье. Скриншот со страницы Подвербно-младшей в соцсети

По его словам, женщина, о которой идет речь, живет не очень далеко от того квартала, где живет мать девочки. Елене, которая опекается Анной, по словам Блауша, около 50 лет.

"Общее состояние здоровья Ани значительно улучшилось. Не надо быть врачом, чтобы это видеть. Остается открытым вопрос о коррекции зрения. Обещание, которое давал лично я – мы это выполним. Надо выдержать определенные процедуры, ходить определенное время в очках. Нормальная жизнь, отсутствие стрессов, сбалансированное питание, правильная физическая нагрузка – все это играет свою роль. Я рад, что все так получилось сделать, что все идет во благо ребенку", - говорит Дмитрий Блауш.

К этому он добавляет, что Елена и мать девочки знакомы между собой: "Я так понимаю, что они ходили вместе в одно религиозное заведение".

В свою очередь, сама девочка, Анна Подвербная на днях написала на своей странице в соцсети новый пост.

"Ровно год назад я написала этот пост, кардинально изменивший мою жизнь. Искренне благодарю людей, которые поддерживали меня в тот непростой период жизни", — написала Анна.

Скандал вокруг семьи Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Валентина Пидвербная несколько лет назад со своей дочерью. Фото: Общественное Чернигов

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

После публикации сообщения в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября этого года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

Ранее сообщалось о том, что самая старшая роженица Украины сделала неожиданное заявление о своем ребенке.

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