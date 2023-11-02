13-летняя харьковчанка, тренируясь в холоде и под фонарями, стала чемпионкой мира по пилонному спорту

На днях в Польше 13-летняя харьковчанка Мария Межирицкая завоевала первенство на чемпионате мира по пилонному спорту в своей возрастной категории. Соревноваться ей пришлось с почти тремя десятками других участников из 19 стран. Готовилась она к важному соревнованию в течение длительного времени, в том числе во время прошлогоднего блекаута, при свете фонариков.

Подробности того, как юная харьковчанка из Салтовки (один из обстреливаемых районов города) готовилась и одержала победу — это в комментарии для ТСН.ua рассказал ее отец, Андрей Межирицкий.

"Мы — харьковчане, живем на печально известной Северной Салтовке. Этим спортом дочь занималась с 9 лет. Долго себя искала, занималась художественной гимнастикой, акробатическим рок-н-роллом, а потом сказала, что хочет попробовать этот спорт, — говорит Андрей Межирицкий. — Имела определенные успехи, быстро продвигалась от уровня новичков к более профессиональному. Уже через полгода мы ездили с ней на соревнования по всей Украине, знали всех тренеров и спортсменов-конкурентов. Но началась война и все остановилось".

К этому Андрей Межирицкий добавил, что в возрастной категории дочери на этом чемпионате было 26 участников из 19 стран.

Марія Межирицька з мамою Оленю. Фото надано А.Межирицьким.

Кроме того, отец спортсменки добавляет, что самым сложным после полномасштабного вторжения был поиск условий для тренировок.

Марія Межирицька з тренеркою та мамою. Фото надано А.Межирицьким.

"Сначала я вывез семью на запад Украины, потом они поехали в Испанию. Все это время было важно заниматься, поддерживать форму. Потом было принято решение вернуться в Украину, в Ужгород, потому что туда переехал наш тренер. С тренером, Кариной Алексенко, нам очень повезло "попасть в правильные руки". Осенью прошлого года начались активные тренировки. Было сложно из-за блекаутов, потому что в зале для тренировок было холодно. Для тренировки нужно было тепло, потому что для сцепления рук с пилоном было нужно, чтобы руки были определенной температуры. Дочь занималась в холоде, но она все выдержала. Затем Мария прошла отбор за границей и получила приглашение на чемпионат мира. Сейчас дочь возвращается в Харьков. Будем жить и тренироваться здесь", — резюмировал Андрей Межирицкий.

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