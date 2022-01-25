130 миллионов долга: в Николаеве отрезают от воды целые многоэтажки

С началом пандемии, когда запретили отключение воды, 30% населения перестали платить.

Более 130 миллионов гривен – такой долг за воду накопили николаевцы во времена карантина. Так что в городе начали принудительное отключение должников от водоснабжения. С сухими кранами оказались целые дома.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Одна из 9-этажек – благополучное ОСМД – с забором и камерами. Но самым большим в Николаеве долгом за воду — 283 тысячи гривен. Предупреждали, ждали месяц, но никакой реакции, так что бригада водоканала перекрывает вентель.

Люди говорят, большинство жильцов дома платят исправно, но страдают из-за должников и они. «Лучше бы было, чтобы каждую квартиру отдельно сделали, чтобы перекрыть можно было отдельно. Тем, кто платит и кто не платит», – говорят соседи должников.

Жители дома не имеют индивидуального абонирования. Деньги платят на счет ОСМД, а то – водоканала. Так что бороться с каждым должником отдельно коммунальщики не могут. Впрочем, говорят, воду не отрезали бы, если бы глава ОСМД подписала соглашение о реструктуризации.

«Неоднократно мы обращались к главе ОСМД, предупреждали ее о необходимости оплатить или заключить с нами договор реструктуризации, для того, чтобы оплачивать эти долги частями удобными ОСМД, но никакого контакта от головы мы не получили», — говорят в местном водоканале.

Сегодня главы ОСМД нет. Об отключении, говорит, впервые слышит. А на должников пыталась повлиять.

«Звонила должникам своим, а они мне сказали, что не могут отключить, потому что пандемия. Завтра я приеду, сейчас у меня другие дела», — заявляет по телефону глава ОСМД.

Новости Николаева: началось принудительное отключение должников от водоснабжения

Люди удивляются действиям головы и размышляют, как жить без воды.

Таких, как это ОСМД в Николаеве с десяток. В пандемию, когда лишать людей коммунальных услуг запретили, перестали платить 30 процентов абонентов. Долг за воду в городе превысил 130 миллионов гривен

«Разохлаждение наших абонентов привело к этой ситуации, мы не можем своевременно оплачивать наши долги за электроэнергию. Мы можем перейти к поставщику последней надежды. Что значит – что электроэнергия для нас подорожает еще почти наполовину, может привести к остановке предприятия», — объясняет директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

Поэтому начали рейды по отключению. Теперь, говорят, чтобы воду снова дали – нужно не только погасить долг, но оплатить работу аварийной бригады.

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