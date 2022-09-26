14 дней подготовки - и на фронт: эксперт рассказал, как в России учат мобилизованных

Россия может использовать этот человеческий ресурс, чтобы посадить в окопы или использовать в линейных атаках против ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Сейчас по тем источникам, которые есть, мобилизованные в РФ в лучшем случае проходят курс молодого бойца, который длится 14 суток. Если они работают по советской системе, тогда эта подготовка такая: им выдают 15 патронов, гранату и они роют один окоп. На этом все заканчивалось. Эта масса личного состава, скорее всего, будет направлена на передний край, где из него те подразделения, которые еще относятся к регулярной армии РФ, будут набирать себе пополнение", — пояснил Катков.

Главный редактор Defense Express отметил, что Россия будет использовать мобилизованных для сдерживания наступления ВСУ или для линейных атак.

"Как они будут его использовать, мы это уже видели. Это — так называемые "мобики" из "Л/ДНР". Потому что человек, 14 суток прошагавший строем, он неосведомлен в ведении военного дела. Поэтому наши бойцы - они сейчас проходят полноценный 3-месячный курс за границей, где подготовка происходит по другим стандартам, а в России — подготовка 14 дней, из которых несколько они будут разве что трезветь. Как РФ будет это использовать, есть два сценария. Первый - держать какую-то линию обороны. И в этом случае они могут более-менее быть полезными. Другой – когда их будут использовать в линейных атаках на позициях ВСУ. Не стоит думать, что потери в РФ могут спровоцировать какие-либо протесты", – сообщил Катков.

Напомним, ВСУ нанесли поражение трем пунктам управления и трем складам с боеприпасами оккупантов.

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