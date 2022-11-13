14-летний украинец работал целое лето у британцев ради ноутбука, но все средства отдал на ВСУ

Вместо телефона и ноутбука, на которые собирал деньги в течение лета, подрабатывая после школы у британцев, четырнадцатилетний Артем из Новой Каховки купил подарок солдатам ВСУ, говорится в ТСН.

Артем первые в жизни заработанные пятнадцать с половиной тысяч гривен считает ценными, потому что такую сумму раньше в руках не держал и никогда не зарабатывал, но все до копейки потратил на помощь ВСУ. “Первая работа моя была покрасить забор. Мы работали три дня, хозяин тоже здесь работал”, – рассказывает мальчик.

Артем приехал в Британию с мамой и младшим братом убегая от россиян, с первых дней полномасштабного вторжения захвативших Новую Каховку. «В первый день войны, когда все начало взрываться, мы побежали в подвал в городскую больницу. Там пробыли три дня”, – вспоминает ребенок.

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Мама Олеся еще и начала получать угрозы за свою проукраинскую позицию, потому что отговаривала земляков брать гуманитарку от оккупантов, поэтому пришлось бежать. Олеся до сих пор не верит, что это вышло. "Уже я не могла попасть на территорию Украины, я могла только этот путь проделать через Крым", — рассказывает женщина.

Из Крыма в Грузию, из Грузии в Турцию, а из Турции уже в Британию, где их семью приютила Джанет. “Я услышала новости, что россияне вторглись в Украину, это мерзко. И поняла, как украинцы сейчас страдают. И как христианка я подумала, у меня этот большой дом. Я живу в нем одна с котом и у меня есть место для кого-то», – рассказывает женщина.

Она и нашла Артему первую работу. "Сначала он говорил, что хочет купить компьютер, а потом подумал и решил, что он больше хочет помочь Украине", – рассказывает Джанет.

Далее Олеся разместила пост в соцмеркжах и парню начали предлагать разные подработки. Поэтому каждый день после школы он бежал туда, где можно было подзаработать. “Очень многие приглашали меня работать в саду. Вырывать сорняки, загребать листья, подметать там. Больше всего мне нравится мыть машины”, – говорит ребенок.

14-летний мальчик все лето работал в Британии, чтобы собрать деньги

Он такой был всегда, говорит мама, поэтому не удивилась, когда желание купить нескольким солдатам зимние берцы победило желание купить себе ноутбук. “В первом классе это был 2015 год, школа собирала на помощь воинам АТО. Прибегает Артемчик с зажженными глазками: "Мама, школа собирает воинам АТО, я тоже хочу присоединиться". Смотрю бежит уже мой Артем, несет из погреба баночки той консервации, вареньечка”, — вспоминает женщина.

Выбирая теплую обувь ребятам из ВСУ Артем выискивал лучшее, чтобы ноги не промокали в окопах, после покупки подарки для военных как можно быстрее попали к новым владельцам. "Артем, очень комфортные классные ботинки. Спасибо тебе, нам будет тепло и комфортно защищать нашу родину", — благодарят мальчика бойцы.

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