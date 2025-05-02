Удар по Киеву: как 14-летняя Яна Худя, родителей которой убила армия РФ, чудом спаслась

Во время удара по Киеву погибли муж с женой и сыном, 14-летняя девочка получила травмы

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Стали известны новые подробности о 14-летней киевской девочке Яне Худи, которая несколько дней тому назад во время атаки по Киеву российскими ракетами потеряла сразу маму, папу и брата. Сама девочка спаслась чудом, была госпитализирована.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua старшая сестра Яны, Дарья , уже завтра врачи планируют выписать ребенка, но лечение продолжится, потому что у Яны во время разрушения дома ребро повредило одно из легких и ребенок сломал ножку.

«У Яны было сломано ребро, оно пробило легкое. Поэтому в легком появилась кровь. Но по состоянию на сегодня с легкими уже все хорошо, «Охматдет» предоставил все необходимое лечение. Она уже может вставать, но у нее сломана ножка. Завтра сестричку уже выписывают», — рассказала нам Дарья.

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По ее словам, после выписки ребенок будет жить со старшим братом.

«Он старший брат, поэтому сказал, что возьмет опеку над Яночкой. Жить они будут в съемном жилье», — говорит Дарья.

Все были в одной комнате

В комментарии для ТСН.ua Дарья подтвердила информацию о том, что во время ракетной атаки 24 апреля ее мама, папа, брат Данил и сестра Яна находились в одной комнате. Как стало известно позже, выжила только Яна.

«Недавно мама делала в комнате перестановку. Там, где спала Яна — там раньше спали родители, там стояла их кровать. Удар пришелся внутрь подъезда, эпицентром стала комната моих родителей и комната соседней квартиры. Я так думаю, что в результате удара Яну просто отбросило наверх и поэтому ее можно было достать», — рассказывает Дарья.

О смерти родителей и брата сказали не сразу

Об одном из самых трудных моментов в жизни семьи, о том, как сказали 14-летнему ребенку о смерти мамы, папы и брата, Дарья, едва сдерживая слезы, рассказала нам следующее: «В первый день мы ей не говорили об этом. Мы очень боялись. Я не знала, как ей об этом говорить. Она увидела это в интернете, но в тот момент она была на сильных транквилизаторах... Это смягчило ее реакцию. Я говорила с Яночкой. Вспомнили слова мамы, которая говорила, чтобы в случае ее смерти мы не плакали… Папа у нас был военный, тоже говорил, что если погибнет, то чтобы мы не плакали…»

Резюмируя, Дарья говорит, что поддержка друзей, знакомых и незнакомых людей сыграла очень важную роль.

«Честно, это дает смысл жить дальше. Я потеряла половину семьи, но должна жить ради них. Родители не хотели бы, чтобы я себя как-то «грызла», — говорит Дарья.

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