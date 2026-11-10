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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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14-летняя школьница из Житомирской области родила от 60-летнего мужчины: девушка шокировала своим заявлением

Звягельский городской районный суд приговорил 60-летнего мужчину к ограничению свободы за половые отношения с 14-летней девушкой, которая родила от него ребенка.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Житомирской области школьница родила ребенка от 60-летнего мужчины

В Житомирской области школьница родила ребенка от 60-летнего мужчины / © pexels.com

В Житомирской области 60-летнего мужчину приговорили к ограничению свободы за интимные отношения с 14-летней школьницей. После этого девочка родила и стала жить со взрослым.

Об этом говорится в приговоре Звягельского городского районного суда Житомирской области.

14-летняя девушка забеременела от 60-летнего мужчины

Как установил суд, события разворачивались летом 2025 года в Звягеле. Мужчина, которому было 60 лет и который точно знал, что его знакомой исполнилось всего 14 лет, в течение июня — августа 2025 года неоднократно вступал с ней в половые отношения с её добровольного согласия.

Девушка забеременела и 13 марта 2026 года родила дочь. Мужчина признал отцовство, подав соответствующее заявление в ВДРАЦС. Также пара пыталась зарегистрировать брак, однако им было отказано из-за того, что девушка не достигла брачного возраста.

До начала судебного разбирательства 60-летний обвиняемый, несовершеннолетняя девушка и их общий новорождённый ребёнок проживали вместе в одном доме. Мужчина полностью обеспечивал семью, занимаясь ведением домашнего хозяйства.

Позиция сторон в суде и рассмотрение соглашения

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и перечислил 5 000 гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

Показания подсудимого / © Единый государственный реестр судебных решений

Показания подсудимого / © Единый государственный реестр судебных решений

Как сама несовершеннолетняя потерпевшая, так и её законный представитель и прокурор просили суд не лишать мужчину свободы. Они предлагали назначить 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком (испытательным сроком на 1 год). Стоит отметить, что ранее суд уже дважды отказывал в утверждении соглашений о признании вины и примирении, поскольку их условия не соответствовали интересам общества.

Девушка в суде заявила, что «обвиняемый — хороший отец, заботится о ней и их общей дочери, они живут одной семьёй». Она указала, что примирилась с обвиняемым, который полностью возместил причиненный ущерб, а потерпевшая и их дочь находятся на полном денежном содержании обвиняемого».

Показания школьницы / © Единый государственный реестр судебных решений

Показания школьницы / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда: почему именно реальный срок, а не условный

Несмотря на просьбы потерпевшей и прокурора о назначении условного наказания, суд постановил, что освобождение от отбывания наказания в соответствии со ст. 75 Уголовного кодекса Украины невозможно.

Оценивая обстоятельства дела, суд подчеркнул исключительную аморальность и циничность поступков 60-летнего мужчины в отношении 14-летней девочки, потенциальный вред нормальному психическому и физическому развитию девочки, а также значительную разницу в возрасте.

Из приговора Звягельского городского районного суда: «Совершённое уголовное правонарушение посягает на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетнего и характеризуется исключительной аморальностью и циничностью действий виновного. Освобождение лица от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком не будет способствовать достижению цели наказания — исправлению обвиняемого и предупреждению совершения новых преступлений».

Звягельский городской районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

После вступления приговора в законную силу осужденного задержат и направят для отбывания наказания в уголовно-исполнительное учреждение открытого типа.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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