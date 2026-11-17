В Житомирской области 14-летняя девушка забеременела от 60-летнего мужчины / © ТСН

Реклама

Стали известны новые подробности о паре на Житомирщине, у которой колоссальная разница в возрасте и которая родила в этом году ребенка.

Как сообщается в приговоре Звягельского горрайонного суда от 2 ноября 2026, 14-летняя местная жительница Звягельщины забеременела от 60-летнего мужчины и в марте этого года родила девочку. Как выяснилось, сейчас этот ребенок, родивший ребенка, живет вместе с этим мужчиной старше ее на 46 лет. В материалах дела отмечено, что мужчина знал о возрасте девочки-подростка, которую к нему в гости привозила ее мать. Кроме того, в приговоре говорится, что половые отношения происходили в течение лета 2025 года и были без признаков принуждения. На суде ребенок заявил, что примирился с этим мужчиной и попросил строго не наказывать.

Реклама

Прокуратура и суд квалифицировали действия мужчины как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Обвиняемый нанимал адвоката для своей защиты в суде, последний просил суд применить 75 статью Уголовного кодекса — назначить клиенту условный срок (т.е. назначить наказание с испытательным сроком).

Реклама

Суд выслушал позицию всех сторон, в том числе и несовершеннолетней, и пришел к выводу, что «при таких обстоятельствах, учитывая характер и степень тяжести совершенного уголовного преступления, способ его совершения, повышенную общественную опасность и устойчивость умысла обвиняемого; учитывая, что совершенное уголовное правонарушение посягает на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетнего лица и характеризуются исключительной аморальностью и циничностью действий виновного; учитывая, что общественно опасное действие причиняет вред общественным отношениям и социальным ценностям, нормальному психическому и физическому развитию детей, здоровью, чести и достоинству личности, может причинить глубокую психическую травму ребенку, суд не видит оснований для применения нормы ст. 75 УК Украины».

60-летний мужчина был признан виновным в совершении преступления против ребенка. Суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы (нахождение в исправительном центре — Ред.). Кроме того, в приговоре отмечается, что правоохранительные органы должны задержать мужчину, когда приговор вступит в силу.

Но, как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер Житомирской областной прокуратуры Анна Островская, прокуратуре стало известно, что сторона обвиняемого подала апелляцию, пытаясь обжаловать приговор. Анна Островская также уточнила, что сейчас решается вопрос о том, будет ли подавать апелляцию прокуратура.

Непосредственно о самом ребенке в приговоре суда говорится, что его мать систематически злоупотребляет алкоголем, отца у девочки нет. Несмотря на это, ребенок закончил 9 классов школы-интерната и имел желание овладеть профессией парикмахера, но из-за ухода за новорожденной не имеет возможности очно посещать учебное заведение.

Реклама

«Хочет дождаться, пока подрастет ребенок и потом поступит», — рассказали нам во властных структурах.

После всего, что произошло, ребенок попал в поле зрения местной службы по делам детей.

Представительница службы по делам детей общины, где 60-летний мужчина сожительствует с девочкой-подростком, Татьяна Лосовская, коротко сообщила в комментарии для ТСН.ua, что отец ребенка в определенном понимании является местным фермером, а условия проживания двух детей (девочки-подростка и ее ребенка) удовлетворительны.

В то же время жители общины, где это произошло, высказали нам в комментарии мнение, что по сути мужчина воспользовался уязвимым состоянием ребенка, который якобы «у него в доме впервые увидел холодильник с едой».

Реклама

Новости партнеров