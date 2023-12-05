14 миллионов на соль: стоит ли тратить в Киеве такие деньги во время войны и какая альтернатива

В социальных сетях обсуждают активность коммунальных служб Киева по закупке каменной соли для посыпания дорог в гололедицу. А это – миллионы гривен.

Например, ДЭУ Подольского района планирует в декабре приобрести 2000 тонн каменной соли более чем на 14 миллионов гривен. Интересно, что это же ДЭУ, объявило тендер в конце ноября на соль за 10,5 миллиона гривен, но потом его отменило.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему коммунальные службы внезапно решили покупать соль в начале зимы и есть ли альтернатива дорогой соли в борьбе с гололедицей.

Когда люди узнают, что на закупку соли хотят потратить 14 миллионов, у них глаза становятся круглыми от удивления. Особенно у тех, кто сейчас отчаянно собирает по копейке деньги военным на автомобили, теплые вещи, дроны. Ведь во время войны улицы можно посыпать обычным песком и не выбрасывать миллионы в снег.

Соль покупают "по плану"

В коммунальном предприятии ДЭУ Подольского района нам сообщили, что хотят закупить соль в соответствии с планом заготовки технологических материалов для обработки дорожного покрытия в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

"Такой план утвержденного Распоряжением Киевского городского головы № 987 от 13.10.202З "Об содержании автомобильных дорог и тротуаров в городе Киеве в осенне-зимний период 202З-2024 годов". ДЭУ Подольского района необходимо для содержания улично-дорожной сети Подольского района 3800 тонн соли", — сообщил на информацыионный запрос сайта ТСН.ua Владимир Мартынюк и.о. начальника КП ДЭУ Подольского района.

Он добавляет, что остаток соли из прошлого сезона составляет 30% от требуемой потребности. Поэтому в сентябре 2023 года была произведена закупка соли объемом в 415 тонн. Кстати, согласно данным на Prozorro, на это было потрачено около 3 млн гривен.

Тендер, который провели в сентябре

"В связи с ухудшением погодных условий и для надлежащего содержания улично-дорожной сети Подольского района в зимний период 2023-2024 годов, в соответствии с Распоряжением, объявлена закупка соли в количестве 2000 тонн", — объясняет Владимир Мартынюк.

Почему отменили тендер?

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нам объяснили, что первоначально КП хотело приобрести 1500 тонн соли более чем за 10 миллионов гривен, но этот тендер был отменен.

Тендер на соль, отмененный

"Причина в том, что сейчас у КП появилось финансирование и они решили купить соли столько, сколько им действительно ее нужно, чтобы не докупать позже. Поэтому предварительный тендер отменили", — рассказали сайту ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Сейчас КП подало заявку на новый тендер, уже на более 14 миллионов и увеличили объем соли до 2000 тонн. Тендер состоится 7 декабря, а его победитель должен доставить соль заказчику до 31 декабря 2023 года.

Почему европейская соль дешевле?

Ранее соль коммунальщики закупали у ГП "Артемсоль" в Донецкой области, сейчас там ведутся активные боевые действия, поэтому каменную соль для посыпания дорог покупают за границей. Кстати, ее стоимость там меньше, чем в Украине, но добавляются расходы на доставку.

"Тендерная стоимость соли не завышена, она нормальная, потому что сейчас средняя цена за 1 тонну каменной соли — 7600 гривен. В прошлом году стоимость соли была больше — около 10 тысяч гривен за тонну ", — объясняют в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Соль для столичного Подола

Покупают соль во время снегопадов

В Департаменте объясняют, почему коммунальные предприятия покупают соль только сейчас, когда город уже страдает от снегопадов. Там говорят, что закупка материалов проводится в соответствии с имеющимся финансированием и в рамках плана, который утверждает мэр.

"В зависимости от расходов, все эти материалы дополнительно закупаются – потребность в соли есть всегда. Например, сейчас улицы Подольского района посыпаются солью, которая у коммунальных служб осталась с прошлого сезона. Но они хотят пополнить свои запасы, чтобы не быть ограниченными в них. Ведь от этого зависят условия дорожного движения в районе", — объясняют в Департаменте.

В районах столицы продолжат покупать соль для посыпки улиц / Фото: КГГА

Альтернативы соли нет?

В мэрии говорят, что соль закупают и другие девять столичных ДЭУ, потому что готовятся к сезону снегопадов и гололедицы. Каждый район нуждается в разных объемах, ведь они отличаются по площади и длине улиц. Поэтому процесс закупки находится на разных этапах в зависимости от имеющегося финансирования.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" добавляют, что в странах Европы и Северной Америки оптимальным реагентом для зимнего содержания дорог определена соль, что подтверждается многолетним ее применением в этих странах.

"Предварительно специалистами "Киевавтодор" изучался вопрос внедрения новейших противогололедных химических реагентов и технологий. В ходе экспериментов такие реагенты действительно показали неплохие результаты таяния всех видов снежно-ледовых отложений на дорожных покрытиях, уменьшения скользкости обработанных покрытий и относительную экологическую безопасность. Однако стоимость таких реагентов в несколько раз больше стоимости соли, а их расход значительно больше расхода соли (в зависимости от температуры воздуха)", — сообщил сайту ТСН.ua Александр Павловский, заместитель генерального директора КК "Киевавтодор".

Улицы столицы щедро посыпают солью

А если посыпать песком?

А вот экологи отмечают, что есть другие варианты борьбы с гололедицей. В европейских городах для обработки улиц во время снегопадов используют разные смеси и реагенты.

"Но они намного дороже соли и все эти средства, так или иначе, вредят окружающей среде. Особенно, когда все это попадает под деревья и на газоны. Это негативно отражается на растениях — они погибают. Яркий пример — каштаны на Крещатике в Киеве, их годами уничтожала соль после зимы", — рассказывает сайту ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Улицы столицы посыпают солью, потому что дешевле других средств / фото КК "Киевавтодор"

Эксперт добавляет, что более экологически безопасное средство против гололеда – песок. Он менее эффективен, чем соль, но люди не падают, если им посыпаны тротуары.

"Проблема песка в том, что весной его нужно убирать, подметать, потому что город будет страдать от сплошной пыли, а это дополнительные расходы ", — добавляет Александр Соколенко.

Соль уничтожает деревья: что нужно делать?

Эколог утверждает, что проблема Киева в том, что город до сих пор абсолютно неприспособлен к природным катаклизмам – сильным ливням или обильным снегопадам.

"В городе должна быть развита инфраструктура – современные и удобные тротуары, закрытый доступ к деревьям. Растения в условиях мегаполиса должны питаться от отдельного источника, а не из того, что стекает к ним с луж – соль, техническая грязь от автомобилей. Чтобы строить современный город нужно о нем заботиться, а в Киеве этого пока нет", — отмечает эколог.

От соли страдают деревья на Крещатике / Фото: УНИАН

Тротуары с подогревом и ликвидация скользких мест

Александр Соколенко добавляет, что Киеву нужны современное развитие и планирование с учетом наработок, которые уже есть в западной или даже в восточной Европе.

Например, по словам эколога, тротуары можно сделать с подогревом и не думать, где бы купить мешок соли или еще чего-нибудь.

"У нас вода выливается из водосточных труб прямо на тротуар возле дома. Конечно, в сильный мороз она замерзает, а место возле трубы превращается в сплошной каток. В Европе вода не выливается на тротуар, под ним проложена еще одна труба, которая подключена к городской сточной канализации. Там не нужно посыпать это место ни песком, ни солью. Да, возможно, все это мелкие детали, но если их постепенно реализовать, то нам не нужны будут тонны соли за миллионы гривен", — утверждает эколог.

"Совковые" привычки и деньги в "черную дыру"

Он указывает еще одну проблему – наши чиновники действуют "совковыми" методами. Они привыкли жить лозунгами типа: нужно 200 тонн соли для одного района и 300 тонн для другого. А как эта соль используется и вообще нужна ли она, никто точно не знает.

По словам Александра Соколенко, чиновники надменно нам демонстрируют снегоуборочную технику по телевидению, мол, она у нас есть, вот, посмотрите. Но проходит 4-5 дней после снегопада, а улицы остаются неочищенными. До них просто никому нет дела.

Чиновники: потребность в соли есть всегда/фото КК "Киевавтодор"

"Мне кажется, что у некоторых коммунальных служб основная цель – это не улучшить благоустройство города, а просто списать или украсть деньги. А то, что мы не получим надлежащих услуг никого не волнует. Этой осенью я лично наблюдал, как люди в коммунальных куртках косили траву возле метро "Дарница", точнее не траву, а песок на котором она росла. Люди просто сжигали бензин в косилках. Но ведь тот бензин купили за бюджетные средства и его бесполезное сжигание в косилках — признак "черной дыры", в которой исчезают бюджетные средства. В этой "дыре" исчезают и миллионы, которые тратят на высадку деревьев в городе, а в жару их не поливают, чтобы снова попросить миллионы на новые саженцы. Думаю, что та же история и с закупкой тонн соли – целесообразность этой закупки и реальных затрат в городе, никто не может четко проконтролировать", — заключает Александр Соколенко.

Ранее сайт ТСН.ua публиковал эксклюзивный прогноз погоды на декабрь: будут ли сильные морозы и где выпадет снег на Новый год.

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