1,4 млрд на Харьковское шоссе: почему эксперт назвал диверсией "золотой" ремонт в Киеве во время войны

Эксперт объяснил, что не так с намерениями капитально отремонтировать Харьковское шоссе в Киеве

Киевляне в шоке от масштабов капитального ремонта, который чиновники Киева начали во время полномасштабной войны на Харьковском шоссе. Работы, стоимость которых составляет более 1,4 миллиарда гривен, вызывают возмущение из-за целесообразности, сроков и логистических проблем.

«Дичь во время войны»: возмущение жителей и пригодный асфальт

Местные жители отмечают, что рабочие уже сняли часть пригодного для эксплуатации дорожного полотна. Из-за сужения проезжей части на шоссе образуются огромные пробки, что значительно усложняет движение транспорта в столице.

Бывший глава Дарницкой РГА Геннадий Синцов назвал ремонт «дичью во время войны». На своей странице в соцсети он опубликовал видео, как во время воздушной тревоги на Харьковском шоссе работает большое количество техники и рабочих.

«Октябрь 2025 года. Активная фаза боевых действий. Киев. Столица воюющей страны. Ремонт огромного не аварийного участка Харьковского шоссе. Дичь!», — написал Геннадий Синцов.

Людей также удивляет, почему асфальт снимают, а шоссе расширяют почти до самых домов. Такое расширение потребует срезания деревьев и уничтожения зеленой зоны.

«Золотой» ремонт: 250 миллионов за километр

В сентябре коммунальная корпорация «Киевавтодор» провела тендер, согласно которому капитальный ремонт Харьковского шоссе (6 км) обойдется более чем в 1,4 миллиарда гривен. Работы будут продолжаться до конца 2027 года.

Активисты называют это «золотым» ремонтом, ведь стоимость одного километра достигает 250 миллионов гривен.

Эксперты подчеркивают, что расширение шоссе и появление отбойника превратят уличную артерию в скоростную магистраль, что может повысить аварийность. Кроме того, подрядчику придется срезать деревья.

Активисты и жители сходятся во мнении, что острой потребности в ремонте шоссе как раз сейчас нет, поскольку асфальт был «вполне нормальным для проезда».

Позиция «Киевавтодора»: неудовлетворительное состояние и мнение о будущем

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» уверяет, что Харьковское шоссе находится в неудовлетворительном техническом состоянии, поскольку было построено в 1967 году, а в последний раз реконструировалось в 1987 году.

Гендиректор КК «Киевавтодор» Александр Федоренко отметил наличие наплывов, трещин и дефектов, свидетельствующих о том, что покрытие Харьковского шоссе не выдерживает современных нагрузок и не соответствует нормам.

«Отсрочка проведения работ по капитальному ремонту с каждым следующим годом увеличивает затраты на эксплуатационное содержание, что крайне нерационально в условиях войны», — объяснил Федоренко необходимость начать работы сейчас, а также высокую стоимость.

Отсутствие стратегии: почему не ПВО, а шоссе?

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию, критикует целесообразность ремонта Харьковского шоссе и подход городских властей к управлению трафиком.

Эксперт отмечает, что в условиях войны средства должны идти исключительно на критическую инфраструктуру:

«С одной стороны, транспортная инфраструктура относится к критической. Но если не вкладывать средства в ПВО или защиту энергетических объектов, а вкладывать в транспорт, то это должна быть исключительно стратегическая и критическая инфраструктура, например мосты через Днепр, метрополитен. Является ли таким Харьковское шоссе? Сомнительно. Честно говоря, я не вижу этой „важности“, разве что под грифом „совершенно секретно“ делают этот ремонт для каких-то оборонных или эвакуационных целей. А если серьезно, то мне хотелось бы, чтобы Киев выбирал объекты для ремонта так, как это делают в других городах. Например, в Хмельницком, где дорожные проекты выполняются не за счет бюджета, а за счет бизнеса, а бюджетные деньги, которые могли пойти на ремонт дорог, направляют на Силы обороны Украины», — отмечает Дмитрий Беспалов.

«Диверсия» против сети и «осенняя горячка»

Эксперт назвал хаотические ремонты, особенно осенью, «диверсией» против транспортной системы столицы:

«И до войны в Киеве было плохо с приоритетностью потребностей в ремонтах. Нельзя ставить много объектов на ремонт одновременно, потому что есть угроза просто завалить работу всей транспортной системы. Такое уже бывало в столице, когда несколько микрорайонов было заблокировано такими ремонтами. Я тогда иронически советовал жителям не болеть, потому что скорая из-за ремонтов просто до них не доедет. К сожалению, на моей памяти Киев не производил транспортного моделирования для согласования графиков ремонтных работ: чтобы не начинать новый ремонт, когда еще не закончили предыдущий», — подчеркивает эксперт.

Дмитрий Беспалов называет «осеннюю ремонтную горячку Киева», тонкостями по освоению бюджетных средств.

«К сожалению, это такая специфика освоения бюджетных средств, так работает годовой бюджет Киева. К концу года чиновники понимают, что у них на руках очень много неиспользованных денег и их нужно срочно „освоить“. Или эти деньги только недавно распределили депутаты Киевсовета. Поэтому здесь вопрос как раз не к подрядчикам, выполняющим работы на Харьковском шоссе, они здесь больше заложники обстоятельств, а к городским властям, как они организуют процессы. Идеальный вариант, когда тендер проводится зимой, а весной с наступлением тепла приступают к работам, а не как в случае с Харьковским шоссе», — объясняет эксперт.

Беспалов считает, что совершенно неправильно ограничивать движение транспорта и организовывать одновременные перекрытия.

«Это я бы назвал даже диверсией, потому что город собственными руками делает больше пробок, увеличивается давление на объекты инфраструктуры, в том числе, и на аварийные мосты. Из-за этого иногда даже увеличивается количество ДТП в городе», — говорит эксперт.

Мониторинг скорости и цены на такси

Относительно засилья мелких и средних ремонтов улиц, эксперт отмечает:

«Очень „хорошо“, что в Киеве не мониторят показатели средней скорости транспортной системы. Потому что чиновникам пришлось бы оправдываться перед киевлянами — почему, например, летом средняя скорость была 27 километров в час, а осенью стала 15. Кстати, службы такси опосредованно мониторят задержки в улично-дорожной сети, что мы видим в их тарифах», — замечает Беспалов.

В результате столица получает такой негативно-кумулятивный эффект, как город без транспортного планирования.

«Киев — это яркое руководство того, как нельзя делать транспортное планирование, а его ошибки очень дорого стоят», — заключает Беспалов.