"140 миллионов путиных": Ющенко оценил возможность перемирия с Россией

Война в Украине / © ТСН

Третий президент Украины Виктор Ющенко сомневается в возможности договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, которого он назвал «одиозным уголовным преступником». Кроме того, он обратил внимание на поддержку кремлевского режима рядовыми россиянами, которые смирились со своим рабским положением.

Об этом он говорил в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной

«Когда мы говорим с такими одиозными уголовными преступником, как Путин, договорняка не будет. Можно пойти в заблуждение и отложить ответ или, точнее, переложить его на поколения, которые после нас идут — на своих детей или на внуков», — отметил бывший президент.

Виктор Ющенко подчеркнул, что вызовы со стороны Кремля касаются не только Украины, но и всей Европы, напомнив, что на парадах к 9 мая в Москве до сих пор ездят танки с надписью «На Берлин», а на российском телевидении обсуждают возможность ядерного удара по европейским столицам.

«Проблема не только в Путине. Проблема в том, что там есть 140 миллионов таких путиных, маленьких, пассивных, которые любят рабство, которые любят неволю. Они никогда не выйдут на демонстрацию за слово, за его свободу. Они никогда не выйдут за мир», — отметил экс-президент.

Виктор Ющенко напомнил, что не каждая война заканчивается перемирием, приведя пример Японии, которая до сих пор не заключила соглашение о мире с Россией из-за оккупации четырех Курильских островов и части Сахалина.

При этом он вспомнил слова, недавно сказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «Если вы хотите изучать уроки Нагорного Карабаха, урок первый и единственный — никогда не соглашайтесь на оккупацию».

Напомним, в этом же интервью Виктор Ющенко назвал нынешнюю войну с Россией последним боем в многовековой борьбеукраинского народа за свободу и независимость.