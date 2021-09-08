15-летний мопедист, который сбил ребенка на зебре в Одесской области, оказался сыном полицейской

15-летний мопедист, который сбил ребенка на зебре в Одесской области, оказался сыном полицейской

Для объективного расследования аварии в город направили правоохранителей из областного управления.

Жизнь 7-летней девочки пытаются спасти медики в Одесской области. Тяжелых травм ребенок получил в городе Килия, когда переходил дорогу по зебре. Ее сбил 15-летний подросток на мопеде.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

По словам очевидцев, он мчался на большой скорости и врезался прямо в ребенка. Сейчас девочка в коме, у нее повреждения мозга и многочисленные травмы. С места аварии водитель мопеда не убегал.

Следователи говорят, в силу своего возраста он не имел права водить мопед. Кроме того, на проспекте, где произошла авария, стоят знаки дорожного движения, запрещающие движение двухколесного транспорта.

Выяснилось, мать 15-летнего водителя работает в городском отделе полиции. Поэтому для объективного расследования аварии в город направили правоохранителей из областного управления.

Новости Украины: в Одесской области сын полицейской сбил на мопеде 7-летнюю девочку

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