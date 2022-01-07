15-летний парень принял роды у своей матери: как чувствует себя женщина и младенец

Подросток рассказывает, что испугаться не успел, потому что все происходило очень быстро.

В Луцке 15-летний парень принял роды у своей матери. Женщина родила прямо в машине, потому что до перинатального центра, в 60 километрах от их села, не успели доехать. Муж и сын не испугались и до появления медиков всячески пытались помочь роженице.

Что изменилось в жизни семьи после таких экстремальных родов, говорится 6 января в сюжете ТСН.19:30.

Маленького Захара облепили со всех сторон трое его братиков и сестричка. Мальчика они зацеловывают и наперегонки рассказывают, как о нем заботятся. В семье это уже шестой ребенок. Всех госпожа Кристина рожала сама, но такой спешки у них еще не было. Женщина вспоминает, как они мчались по дороге в роддом, до которого 60 километров. Спешили, поэтому мужчина под ее крики нарушал правила дорожного движения.

Прямо под перинатальным центром Кристина начала рожать. И пока мужчина бегал в поисках врачей, роды принимал пятнадцатилетний сын. Подросток рассказывает, что пытался быстро делать все, что просила мама. Испугаться, говорит, не успел, потому что все происходило очень быстро.

Юрий присутствовал почти на всех родах своих шести детей. Но последние запомнятся ему больше всего. Со своей женой Юрий познакомился в Киеве во время Оранжевой революции. Там они и поженились. Мужчина – ветеран войны на Востоке. Говорит, что принимать быстрые решения и не бояться научился там.

15-летний парень принял роды у своей матери в машине | Новости Луцка

"Я видел той крови много, и сам себе пальцы пришивал, когда мне оборвало их. Я не боялся, но переживал, чтобы ребенок был здоров, и чтобы с женой ничего плохого не случилось", — рассказывает мужчина.

Свидетелем экстремальных родов случайно стала госпожа Оксана, которая проходила мимо. Женщина тоже бросилась искать врачей. А когда вернулась, ребенок уже родился, а у буса стоял счастливый отец.

В самом перинатальном центре комментировать ситуацию с эктремальными родами отказались. После пережитого родители убеждены, что мальчик будет счастливым, потому что у него есть сильные ангелы-хранители. Крестить Захара планируют уже после рождественских праздников.

Напомним, что на Закарпатье 21-летняя женщина родила четвертого ребенка в "скорой".

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