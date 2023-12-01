15 миллионов гривен: почему новорожденным детям погибших военных не выплачивают компенсации

Украинки в судах борются за выплаты после гибели мужей. Особенно это касается прав детей, родившихся после гибели отца на фронте. Речь идет о сумме 15 миллионов гривен, установленной для семьи погибших в начале полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Березовской.

Сын родился через два месяца после смерти отца

В Украине с каждым днем становится все больше детей, которые никогда не будут знать своих родителей, поскольку те погибли на войне. Их матери объединяются в сообщество, чтобы защищать права этих детей на финансовую государственную поддержку, которой эти дети оказались лишены, хотя их родители-герои на такую поддержку от государства рассчитывали.

Марьяна тоже потеряла мужа на войне. Сейчас ее сыну Захару полтора года и он родился через два месяца после гибели отца на войне.

Отец парня - Роман Рябоконь, ветеран АТО, в начале полномасштабного вторжения среди первых пошел защищать Украину. Марьяна была на 7 месяце беременности. Вместе пара жила в гражданском браке 2 года, планировали официальную регистрацию и свадьбу, но началась война. 21 марта 2022 года муж погиб в бою под Волновахой.

Марьяна признается - именно рождение сына придало ей смысла жить после потери.

Семейные фото Романа и Марьяны

"Мне на 3 день приносят Захара и эти глазки — как у мужа. И ты так рад, что тебе приносят твоего ребенка. И так больно, что ты видишь там мужа", — говорит женщина.

Женщина вынуждена судиться, чтобы получить компенсацию от государства

Жизнь мамы-одиночки Марьяна начала с судов. Оставшись без поддержки мужа и работы, в декрете женщина попыталась получить единовременную выплату для ребенка от государства после гибели военного. Однако, согласно нынешнему законодательству, ей как неофициальной жене необходимо было пройти в суде специальную процедуру и юридически доказать статус гражданской жены и отцовство Романа для сына.

Роман и Марьяна

Согласно постановлению суда, Захар получил фамилию отца и пенсию по потере кормильца. Однако в государственной единовременной выплате по гибели военного - Захару Рябоконю отказали. Без нее ребенка поставить на ноги, признает Марьяна, ей сложно.

"У меня погиб муж, сын не видел папу и не увидит никогда. И я сейчас должна бегать по всем этим организациям, судам и доказывать то, что мой ребенок имеет право на помощь от государства", - говорит вдова.

Кому выплачивают компенсацию после гибели военного

Согласно постановлению, сумма единовременной выплаты по гибели военного, назначенная с февраля 2022 года, на время военного положения - 15 миллионов гривен. Эта сумма уточнена приказом Минобороны и Кабмина об алгоритме выплаты. Выплачивается долями, поровну для прописанных в постановлении членов семьи, а это - несовершеннолетние дети, официальный муж или жена, родители и те, кто находился на содержании защитника. Выплачивается семье военного частями в течение 40 месяцев.

Согласно действующему Семейному кодексу многие другие члены семьи в перечень определенных этим постановлением родных не попали - гражданские женщины, сестры, братья, внуки, совершеннолетние дети и дети, рожденные после смерти отца.

Компенсации после гибели Романа Рябоконя не получил никто

К юристам из-за несовершенства распределения этой выплаты сейчас очередь желающих. Ведь устанавливать справедливость родные погибшего военного идут в суд. Готовится к суду и Марьяна с Захаром. Ведь в семье Романа эту компенсацию от государства не получил никто. Погибший был сиротой. Его воспитывали в приемной семье.

Марьяна не только собирает документы для судебных тяжб, но и стала одним из инициаторов петиции от жен погибших о правомерном распределении такой государственной выплаты для детей, рожденных после смерти военного.

Роман Рябоконь

Вдовы создали сообщество в соцсетях. Всего там более полусотни женщин и еженедельно прибавляются новые.

Выплату для своих детей все равно нужно доказывать и бороться через суд и гражданским дружинам таким как Марьяна, и официальным. В материнском сообществе вдов большинство это законные жены, которые возмущены фактом, что их дети лишены своей доли выплаты.

Что говорят депутаты

Депутаты уже разработали изменения в закон, чтобы исправить несовершенство. Они расширят список получателей единовременной компенсации. С этим согласились и в Минобороны.

В профильном комитете Верховной Рады изменения уже одобрены. В число родственников должны добавить и детей, рожденных после смерти военного, и совершеннолетних детей. Однако обратного действия закон не будет иметь, отмечают депутаты.

Однако для вдов и их детей изменения, даже принятые позже, станут дополнительным доводом в их пользу в суде.

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Напомним, у матери погибшего воина ВСУ украли 7,5 млн грн.

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