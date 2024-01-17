15 миллионов за погибшего защитника: кто из родственников может получить и сколько ждать выплату

Из-за сложности процедуры и бюрократии срок оформления может составлять месяцы, а то и годы.

Семья каждого военнослужащего в Украине, погибшего на войне, может получить от государства одноразовую компенсацию в размере 15 миллионов гривен. Или денежное пособие в связи с гибелью военного в размере 750-кратного прожиточного минимума.

Сайт ТСН.ua рассказывает, кто может получить такую помощь, какие документы нужно для этого собрать и как выплачивают средства.

Как получить 15 миллионов за погибшего защитника

Адвокат Марина Бекало рассказала, что право на получение единовременного денежного пособия в размере 15 миллионов гривен семьям погибших военнослужащих предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года.

Важны обстоятельства гибели военного — это влияет на размер помощи. Если он погиб в боевых действиях на фронте, его родные имеют право на выплату в размере 15 млн гривен. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях, то объем компенсации будет меньше.

Кто имеет право получить деньги

Так, согласно постановлению и с учетом статьи 16-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", право на выплату имеют:

родители погибшего

один из супругов

дети до 18 лет

иждивенцы погибшего

К иждивенцам относятся члены семьи умершего, находившиеся на его иждивении, если они были на его полном иждивении или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

“Например, это нетрудоспособные совершеннолетние дети, совершеннолетние дети до 23 лет, получавшие алименты в связи с обучением, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего”, – рассказала Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua.

Единовременное пособие распределяется равными долями между всеми членами семьи, имеющими право на эту помощь.

Деньги не выплачиваются одним платежом. Сначала государство выплачивает 20% этой суммы, а остаток разбивают ежемесячно в течение следующих 40 месяцев.

Помощь в связи с гибелью военного

Также согласно ст. 16-2 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" указанные выше лица имеют право на единовременное пособие в связи с гибелью военного в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель или смерть.

“Например, с 01 января 2024 года – это 2 267 250 грн. Но в таком случае семья выбирает один из видов денежной помощи”, — отметила Марина Бекало.

Сколько времени есть, чтобы получить помощь

Реализовать свое право на помощь можно с даты смерти военного, указанной в свидетельстве о смерти, в течение трех лет.

Какие документы нужно собрать

Порядок и список документов для получения денежной помощи установлен постановлением КМУ № 975 от 25 декабря 2013 года.

Так, для получения денежной помощи заявители должны подать в ТЦК СП, в котором военный состоял на военном учете на момент мобилизации:

Заявление о выплате единовременного пособия Выписка из воинской части из приказа об исключении погибшего (умершего) военнослужащего, из списков личного состава воинской части (подразделения, органа) Выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего, военнообязанного и резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве Справка об обстоятельствах гибели (смерти) военнослужащего Свидетельство о смерти военнослужащего Свидетельства о рождении военнослужащего, для выплаты единовременного пособия родителям погибшего (умершего); Свидетельства о браке – для выплаты денежной помощи жене (мужу); Свидетельства о рождении ребенка — для выплаты ребенку Паспортные документы, справки о регистрации места жительства Идентификационный номер (справку РНОКПП) Решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на иждивении погибшего (умершего) (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего (умершего), но находились на его содержании)

Марина Бекало отметила, что этот перечень не является исчерпывающим.

“В зависимости от обстоятельств могут быть поданы и другие документы. К примеру, решение суда об установлении факта отцовства, решение суда об установлении факта совместного проживания без регистрации брака и т.п.”, — рассказала адвокат.

Семьи военных, которые считаются пропавшими без вести: как получить помощь

Что касается военных, которые учитываются как пропавшие безвестно, то действительно пока нет тела, то соответственно и не будет документа, удостоверяющего факт смерти, говорит адвокат. А значит, и оснований для получения выплаты нет.

"Родственникам в таком случае следует признавать военного умершим в судебном порядке. В случае, если достаточно данных о том, что военный погиб и при каких обстоятельствах. Например, на основании показаний сослужащих, которые выполняли вместе боевое задание", – рассказала Марина Бекало.

Решение суда об установлении факта смерти военного и при каких обстоятельствах будет основанием для оформления свидетельства о смерти и получения выплат.

Сложность получения выплаты

Учитывая сложность самой процедуры и бюрократию, срок оформления компенсации может составить месяца. А если все происходит через судебные споры, то и годы.

Скольким семьям удалось оформить компенсацию за время войны, неизвестно. Эта информация засекречена.

Ранее ТСН.ua писал о выплатах военным. Читайте, кто может получить зарплату в 100 тысяч в Украине.

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