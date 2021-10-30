15 регионов уже в "красной" зоне: украинцы массово ринулись в центры вакцинации, чтобы получить спасительный укол

15 регионов уже в "красной" зоне: украинцы массово ринулись в центры вакцинации, чтобы получить спасительный укол

Значительное увеличение желающих вакцинироваться — в частности, в столице, которая с понедельника переходит в "красную" зону.

За минувшие сутки – новый рекорд – 317 тысяч прививок. Ажиотаж так велик, что возле пунктов вакцинации — десятиметровые очереди. Людям часто приходится стоять по несколько часов, чтобы получить укол.

Об этом 30 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Значительное увеличение желающих вакцинироваться — в частности, в столице, которая с понедельника переходит в "красную" зону. Так что людей без "ковид"-сертификата или отрицательного теста не будут пускать в транспорт, кафе и торговые центры. Такое запоздавшее оживление уже дает свои плоды — полный курс вакцинации получили более 7 миллионов граждан. Первую дозу – 10 миллионов. И все же, несмотря на это, вчера коронавирус унес жизни 541 человека. В общем, за полтора года от недуга умерли 67 тысяч украинцев и это в пять раз больше погибших на российско-украинской войне.

Вакцинация в Украине: люди массово ринулись в центры прививок

В общей сложности две трети страны, а именно 15 регионов — уже в "красной" зоне. Сегодня в нее попали сразу семь областей – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Там уже должны были заработать самые строгие карантинные ограничения.

Житомир очень жестко входит в "красную" зону. Вызовов стало больше, говорят медики "скорой". Две городские больницы сейчас заполнены до предела. Поэтому с сегодняшнего дня "ковидных" больных принимает областная больница. Здесь перепрофилировали два отделения на 200 коек и "ковидных" больных свозят сюда со всего города. Лишь на первую половину дня сюда привезли 79 больных. Почти все госпитализированные — не вакцинированы.

Реанимация заполнена на 100%, свободных мест нет, в среднем умирает за сутки 3-4 пациента.

Желающих прививаться после объявления "красной" зоны стало больше. Но для горожан этот вопрос стал важным, скорее всего, из-за того, что прививки требуют на работе и в других местах.

Следует отметить, что все же в Житомире о суровом карантине напоминают только вывески на дверях заведений. Людей на улицах не стало меньше, магазины и рестораны работают. В городе продолжают работать торговые и развлекательные центры, хотя количество посетителей значительно уменьшилось. Сегодня на Житомирщине работает полсотни рейдовых групп, которые проверяют соблюдение карантинных требований.

Прикарпатье сегодня первый день в "красной" зоне. Людей, по крайней мере, в Ивано-Франковске действительно стало меньше. Почти никого нет на центральном продовольственном рынке, на работу ушло меньше половины продавцов – потому что вовремя не вакцинировались. Некоторые магазины и общепита сегодня вообще не открылись.

В полиции отмечают, что все же работники большинства заведений позаботились о собственной вакцинации. Но и такие, что законы игнорируют.

Как в новых "красных" областях Украины встретили карантинные ограничения

Ну, а тем временем в больницах ситуация приближается к критической. В обоих городских – уже развернули дополнительные "ковредные" койки. Поскольку тех, что было, не хватает. Все пациенты тяжелые или в состоянии средней тяжести с пневмониями. И каждый второй нуждался в кислороде. 97% больных не вакцинированы.

Но хуже всего то, что выявляли пациентов, поступавших как вакцинированные, а уже во время лечения медики выясняли, что их сертификаты были куплены.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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Авторы: Елена Кузнецова, Алла Пасс, Иван Петричак.

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