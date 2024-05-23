15 ударов ракетами С-300: что известно о массированной атаке РФ на Харьков, количестве жертв и раненых

Россияне снова беспощадно бьют по Харькову. 23 мая в городе прозвучало не менее 15 громких взрывов и прилеты по гражданским объектам. К сожалению, ранены, среди них — ребенок.

Детали новой трагедии в Харькове, а также чем бил и куда попал враг? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Жестокая атака на Харьков

Днем 23 мая в Харькове раздался взрыв, а затем еще и еще. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил о минимум 10 взрывах и призвал горожан не выходить из укрытий. Местные же телеграммы-каналы уже публиковали, как над несколькими локациями в городе поднялись столбы густого дыма. В этот раз били по Харькову с земли — россияне пускали ракеты С-300 из Белгорода. Вот что при этом слышали харьковчане.

оккупанты снова бьют по гражданским объектам. По словам городского головы Игоря Терехова, один из ударов пришелся по коммунальному предприятию, другой по транспортной инфраструктуре города. Еще один удар — снова по гражданскому печатному предприятию. Позже глава местной ОВА Синегубов уточнил детали:

В Харькове есть погибшие

В Харькове растет количество погибших в результате мощного удара по городу 23 мая. По состоянию на 12:35 известно о семи погибших.

Россияне гатили из С-300

В эфире же "Общественного" представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал о последствиях российских ударов по Харьковскому району: Россия нанесла около 15 ударов по городу и району, предварительно, ракетами С-300. Так вот, в городке Люботин ракеты С-300 попали в районе железнодорожного вокзала. По данным городского головы Люботина, в результате двух ударов РФ по городу ранения получили пять человек. У них обломочные ранения, состояние средней тяжести.

Кроме того, около 10 утра ударили россияне и по Золочеву Харьковщины. Как сообщил глава местной общины Виктор Коваленко Ранения получили две женщины: 73-летняя женщина получила ранения и контузии, 74-летняя — получила только контузию и отказалась от госпитализации. Повреждены 10 домов, уничтожены и повреждены хозяйственные постройки и электросети.

Беспощадно избивали россияне по Харькову и 22 мая. В результате обстрела Шевченковского района города повреждены многоэтажки, АЗС, кафе, городской транспорт, частные автомобили. По предварительным данным, пострадали 12 человек, среди которых 5 женщин, 6 мужчин и 16-летний парень. Пока один из пострадавших — водитель троллейбуса, находится в стабильном состоянии. Юрию, так зовут мужчину, пришлось ампутировать одну ногу, другую – медикам удалось уберечь.

Команда ТСН.ua призывает украинцев находиться в безопасных местах во время тревоги. Ваша ответственность и бдительность может спасти вашу жизнь и ваших близких.

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