150 млн грн для возвращения украинцев из-за границы: что говорят власти и эксперты

За границей может находиться более 5 миллионов украинцев. Как их планируют возвращать домой?

За ближайшее десятилетие Украина стремится удвоить ВВП. Об этом заявили в Центре экономического восстановления. Для этого, по оценкам экспертов, экономика должна расти минимум на 7 процентов ежегодно. Однако, для такого скачка нам не хватает людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Екатерина Тимченко - многодетная мама, которая выехала из украинской столицы в Европу в горячие мартовские дни 2022 года. Семеро ее детей были рядом, а старшие двое - в Буче, в оккупации, они и настояли, по телефону, чтобы мама вывезла младших.

Екатерина Тимченко

В середине марта 2022 года старшим детям удалось эвакуироваться, сейчас они в безопасности. Екатерина говорит, если бы война закончилась, она сразу вернулась бы, без всяких колебаний.

"Я сразу говорила, что я еду за границу не на долго, я вернусь 100%, и чем дольше я нахожусь здесь, тем больше это желание возвращения домой есть", - говорит женщина.

Среди знакомых земляков подобное желание выражает около половины, говорит женщина. В Центре экономических стратегий говорят - тех, кто пересек границу после полномасштабного вторжения и еще не вернулся - почти пять с половиной миллионов. Из них 40% - обещают возвращаться домой как только завершится война, 20% уже устроили жизнь и останутся там.

40% украинцев готовы вернуться из-за границы

"Существует такое достаточно большое поле, около 40% зоны, борьбы за умы за борьбу за украинцев, которые за рубежом, потому что это действительно сейчас глобальный рынок труда, люди перемещаются свободно, и Украина будет конкурировать за наших украинцев так же как и Германия и Польша и все остальные. Ключ к возвращению это создание в Украине классное, развитое, модерновое государство", - говорит Кирилл Криволап, советник вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины

С этой целью в ноябре 2024 года было создано Министерство национального единства, оно сейчас занимается созданием специальных программ для возвращения украинских беженцев из-за рубежа, создает национальные ячейки в разных странах. Несколько дней назад Правительство выделило для этого 150 миллионов гривен. Цель - вернуть миллионы рабочих рук, которые присоединятся к развитию и восстановлению страны. В планах удвоить ВВП за 10 лет. Для чего нужно чтобы экономика ежегодно росла минимум на 7%.

"Готовясь к послевоенному восстановлению и планируя соответствующий экономический рост в течение следующего периода, мы должны привлечь, вернуть украинцев домой, вернуть их на рынок труда в Украине. И сегодня, по нашим оценкам, те темпы экономического роста, которые мы бы ожидали после войны, предусматривают дополнительные 4-4,5 млн миллиона работников, профессионалов, которые присоединятся к украинскому рынку труда. Это обеспечит выполнение и достижение тех показателей развития, на которые мы рассчитываем", - говорит Алексей Чернышев, вице-премьер-министр Украины, министр национального единства Украины.

Алексей Чернышев

Считается, что проще всего будет вернуть специалистов из строительной сферы, ведь восстанавливать надо немало городов и объектов. Поэтому водители, сварщики, каменщики, архитекторы и электрики вернутся первыми. Также энергетики и связисты. Но их все равно будет не хватать, убежден президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Как выход, возможно придется привлекать иностранные компании. Но тогда следует выставить условия, говорит Алексей Мирошниченко, чтобы они привлекали определенный процент наших специалистов, доучивая их как обслуживать потом объекты, которые будут возведены этими компаниями. Также нам следует учесть старение населения, за ближайшие годы пенсионерами станут от полутора до двух миллионов работников в различных отраслях. А еще нам следует обеспечить возможностью безбарьерного доступа к рабочим местам людей с инвалидностью, желающих работать. Но едва ли не сложнее всего привлекать достаточно иностранных инвестиций, и преграды общеизвестны.

"Классические украинские проблемы: это стабильный бизнес-климат, свобода движения капитала, верховенство права, недореформированная правоохранительная система. Все это привело к тому, что инвестиции в Украину не происходили", - говорит Кирилл Криволап.

Над этим считает специалист, государству следует работать не менее активно чем над возвращением миллионов рабочих рук. Тем более, что большая часть из них, и так готова вернуться и работать без всякого приглашения, как только закончится война.

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Напомним. Кабмин принял решение о выделении 150 миллионов гривен на программу содействия возвращению украинских беженцев из-за границы.

Такое решение подвергли критике в Украине. К примеру, Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации, отметил, что нет никакой конкретики в отношении Министерства единства и программы по возвращению людей из-за границы. При этом напрасно тратятся сумасшедшие деньги, которые могли направить, например, на поддержку переселенцев.

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