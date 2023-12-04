15000$ за "проезд": как известный блоггер Мирослав Олешко мог уехать из Украины — эксклюзив ТСН

Убегал из окруженного Киева, скрывался от военкомов в Тернополе, пока не попался... тогда собрал деньги в кулак, купил "справку" и сбежал из Украины... За очень большую сумму. Мирослав Олешко и его история пересечения границы.

С помощью анонимных источников в правоохранительных органах нам удалось восстановить путь опального блоггера из Киева на запад и Европу. Где он останавливался? Сколько ему стоил выезд за границу? Но как его свидетельства могут помочь бороться с мафией ТЦК? Обо всем по порядку в эксклюзиве ТСН.ua.

Его "отношения" с военкоматом Днепровского района Киева завершились в начале декабря 2021 года. Как только блогеру исполнилось 27, военная комиссия решила освободить парня от призыва. Ровно за два месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину Олешко переводят в запас. Когда вся страна учится собирать "тревожный чемоданчик" он получает странный документ: комиссия снимает его с военного учета, но дело передают в правоохранительные органы, "как на уклоняющегося от призыва призывника".

В феврале начинается война. Мирослав плавно перемещается из окруженного российско-фашистскими войсками Киева в Западную Украину. Точнее в Тернополь. Здесь и жить дешевле, чем во Львове и западные границы рядом. Одна проблема — по улицам города ходят работники военкоматов. И не просто ходят – ищут молодых, здоровых, способных защищать Украину переселенцев. Поэтому уже в конце апреля нашего героя находит повестка на медицинскую комиссию.

А дальше все как в шпионских фильмах. 26 апреля он был вызван в районный ТЦК. На следующий же день Олешко прошел медосмотр в Тернопольском ОМТЦК и получил справку ВЛК о пригодности к военной службе. Здоровый. Высокое. Стройный. Никаких проблем со здоровьем тернопольская комиссия не выявила.

Дополнительно публикую карту обследования и медицинского осмотра.

13 мая 2022 года Олешко должен был прибыть в военкомат для отправки в составе соответствующей команды в ряды ВСУ. Однако в определенное время в центр не явился. Причин неявки не сообщил. Наш собеседник говорит, что по данным компетентных органов вместо вступления в ряды ВС господин Олешко вернулся в Киев. Конечно, ни о каких "снялся с учета" или "встал на учет" речь уже не шла. Следующие несколько месяцев блоггер сменил "явки и пароли" и вообще, пытался не отсвечивать на улицах столицы...

Он держался почти год. Но жить за закрытыми дверями, за семью замками оказалось невыносимо тяжело. Молодая душа желала на свободу. Поэтому уже 28 августа 2023 Олешко выехал за пределы Украины через пункт пропуска "Старокозаче" (Одесская область), использовав при этом временное удостоверение военнообязанного и справки военно-врачебной комиссии знаменитого Приморского РТЦК и СП города Одессы. Это те военкомы, которые приобрели маме виллу в Испании и держали несколько миллионов долларов наличными на дому. О них будет дальше.

Совпадение? Не исключаю. Просто господин блоггер очень сильно волновался в течение года после прохождения медосмотра в Тернополе, накручивал себя, переживал… Одним словом, летом 23-го одесситы обнаружили у него многочисленные заболевания нервной системы, сердце 88-летнего дедушки и полную непригодность к военной служе. И, казалось бы, уехал ты как больной нелегал за границу — спрячься! Сделай все, чтобы о тебе забыли. Но нет, господин Олешко начал из Австрии (по его собственным словам) призывать украинских защитников брать пример с него... и бежать за границу.

Как выяснили правоохранители, цитируем “в Приморском РТЦК и СП города Одесса гражданину Олешко не выдавалось временное удостоверение военнообязанного №014326/2 от 04.07.2023, указанный гражданин не проходил военно-врачебную комиссию и не получал справку4 ВЛ0., на учете военнообязанных вообще не состоит, какая-либо информация/документы (в том числе медицинские) по нему отсутствуют”.

Далее наш собеседник из компетентных органов объясняет нюансы: “Угловой бланк на справке ВЛК является штампованным, а не печатным, как в справке. Также, на удостоверении и справке Олешко на гербовой печати ТЦК есть соответствующие звездочки, которых давно нет на оригинале печати. Номер удостоверения №014326/2 вообще недействителен, так как “/2” не существует такой формы. Под номером 014326 значится совсем другое лицо. Такие документы могли быть негласно за соответствующую сумму в размере 5-8 тысяч долларов, изготовленные одним из действующих или бывших сотрудников, который имел доступ к старым образцам документов и печатей”.

То есть, переводя на человеческий язык, такую справку можно организовать за деньги.

Считаем дальше. Чтобы ввести такие справки в систему Оберег, которую проверяют пограничники, нужно потратить на коррупцию еще от 3 тысяч долларов. Итого, "плюс-минус" 11-15 тысяч долларов.

Я попытался связаться с Мирославом Олешко. Его мессенджер в Facebook не отвечает. Мобильные телефоны, ранее принадлежавшие ему вместо гудков, говорят: "Сумма денег на счете абонента недостаточна для совершения звонка".

В последний раз он появлялся в эфире украинских телеканалов две недели назад. В эфире телеканала "Киев-24" он заявил, что уехал законно. Больше деталей он предоставить не смог. Вместо этого видео, где призывает мужчин избегать мобилизации удалил из собственного канала на YouTube.

Другие резонансные дела

И немного статистики в заключение. Во время проведения мониторинга образа жизни руководящего состава работников ТЦК Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн грн. Эта сумма обнаружена только за последние полгода у военкомов.

На сегодняшний день открыто более 120 уголовных производств и объявлено 35 подозрений относительно должностных лиц "военнокоматов".

Одним из наиболее коррумпированных регионов в вопросе уклонения от мобилизации и предоставления справок для выезда за границу является Одесщина. В июле 2023 года работники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн. и умышленное уклонение от несения службы. В основу подозрения легли материалы НАПК.

Бывший одесский военком стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 млн евро. НАПК по результатам мониторинга образа жизни обнаружило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк. В поле зрения НАПК попал его подчиненный (заместитель начальника ТЦК — начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК) Денис Галушко.

Мониторинг образа жизни военкома выявил признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении более чем на 14 млн грн. Его близкие лица — жена, мать, теща и сын — стали владельцами дорогостоящего автопарка и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников.

В октябре НАПК на основании информации из материалов уголовного производства, полученной от СУ ГУНП в Николаевской области, а также проведенного мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующих о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму.

В собственности его супруги, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк. Декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств, поэтому НАПК направило материалы дела в СУ ГУНП в Николаевской области для привлечения его к уголовной ответственности. В суд направлен обвинительный акт в отношении офицера отделения Приморского РТЦК и СП г. Одессы по факту незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, указанный офицер в декабре 2022 года, действуя по корыстным поводам, за неправомерную выгоду в сумме от 6000 до 8000 дол. США, организовывал схему незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины.

Для реализации преступного плана он предоставлял им документы о прохождении военно-врачебной комиссии, в которых содержались недостоверные сведения об освобождении от военной службы в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья и обеспечивали право на беспрепятственное пересечение государственной границы.

Почему-то нам кажется, что если бы господин блоггер решил искупить свою вину... Ну хоть немного, он мог бы записать видео и разоблачить своих военных друзей из одесских военкоматов. Назвать имена, фамилии и рассказать, где, когда и сколько было потрачено средств на выезд за границу из Украины. Простили бы его в СБУ — не знаю, знаю, что это точно помогло бы выявить и задержать новых бизнесменов из ТЦК.

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