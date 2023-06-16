16 июня, 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров": россияне ждали ровно месяц, чтобы ударить баллистикой по Киеву

Если цель предыдущих российских атак была более понятна, то на этот раз возникло много вопросов.

Сегодня днем, 16 июня, россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Киеву. В частности, они запустили 6 аэробалистических ракет "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Следует заметить, что последнюю подобную массированную ракетную атаку на столицу Россия совершала ровно месяц назад, 16 мая.

Своим очередным масштабным обстрелом Киева они могли преследовать сразу две цели – демонстрацию своей ракетной мощи во время пребывания в Киевской области лидеров африканских стран и попытку попасть по важному объекту в киевском регионе. Именно для этого применили "Кинжалы" и "Калибры".

Об этом в комментарии для ТСН.ua заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также назвал несколько возможных причин сегодняшней атаки на Киев.

"Очень странно, что россияне днем использовали "Калибры", потому что эти крылатые ракеты они используют преимущественно ночью. То, что обычно использовали ночью – этому есть объяснение. Именно ночью выше вероятность прорыва ПВО такими ракетами. Но они сделали это днем, когда у нас находилась африканская делегация. Но чем именно руководствовались оккупанты – сказать трудно. Африканцы – это же фактически их союзники", – говорит Александр Коваленко.

По его словам, если цель предыдущих атак была более ясна, то на этот раз на самом деле возникло много вопросов.

"Не исключено, что они пытались нанести удар по какому-то объекту, который считают очень важным и им нужно было сделать это очень-очень быстро. Даже не стали ждать ночи и осуществили этот пуск. По-моему, он преследовал цель одновременно и отвлечения внимания и на север, и на юг. То есть, рассредоточение внимания нашей ПВО. Но, как видим, этого не смогли достичь", – говорит эксперт.

Снова 6 "Кинжалов" 16 числа

В последний раз россияне выпускали "Кинжалы" по столице ровно месяц назад – 16 мая. Этих ракет также было 6. По словам Александра Коваленко, это количество, вероятно, не привязка к цифре 6.

"Количество носителей "Кинжалов" у россиян ограничено. Не исключаю, что именно эти перехватчики у них в боеспособном состоянии и их у них шесть единиц", – говорит эксперт.

Резюмируя, Коваленко не исключает, что пуск россиянами "Кинжалов" был осуществлен именно для того, чтобы уничтожить очень важный объект.

Количество сбитых ракет и дронов во время атаки на Киев 16 июня/Инфографика Воздушных сил ВСУ

Ракетная атака по Киеву 6 июня: что известно

Российские войска днем 16 июня во время всеукраинской воздушной тревоги запустили в направлении Киева шесть ракет "Кинжал" и шесть ракет "Калибр". Силам ПВО удалось уничтожить все эти вражеские воздушные цели, а также два разведывательных дрона.

Во время тревоги в Подольском районе Киева прогремел сильный взрыв. Как пояснил впоследствии мэр Виталий Кличко, этот звук был связан с работой ПВО рядом со столицей.

В результате падения обломков вражеской ракеты в Киевской области пострадали двое детей и бабушка, которых отбросило ударной волной. Кроме того, повреждено более 30 домов.

Заметим, что во время ракетной атаки на Киев с визитом в столице как раз находились лидеры стран Африки, в планах которых представить свой "мирный план" по завершению войны. Лидерам африканских государств пришлось прятаться в укрытии.

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