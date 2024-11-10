16-летних парней в ТЦК просят подписать согласие на военную службу: что известно

16-летних ребят при взятии на учет в ТЦК СП просят подписать согласие гражданина на военную службу, а также заполнить бланк социального паспорта о семье. Среди вопросов – средний доход семьи, место работы и проживания родителей, жилищные условия, судимости, кредиты.

Об этом рассказала мама парня Анна Л. на странице MAMMAS в Facebook. В комментариях под публикацией написали многие обеспокоенные родители.

“Сейчас 16-летки идут в военкоматы от школы. Выдали кучу бланков и среди них такой. Это какой-то бред. Согласие гражданина на военную службу. Какое согласие в 16 лет и на какую службу? Я слышала, что уже подсовывают согласие раньше времени, а потом в 18 лет забирают на войну, но не думала, что это реальные истории. Что скажете? Какой у вас опыт, мамы сыновей 2007-2008 гг? – рассказала женщина.

Она показала фото бланка, который выдают детям.

Бланк / Фото: Анна Латишева

Порядок постановки на военный учет

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua пояснила, что по действующему законодательству, ежегодно в течение января-марта юноши, которым в соответствующий год исполняется 17 лет, подлежат взятию на военный учет призывников ТЦК и СП по месту жительства.

Для этого ТЦК и СП образуются призывные комиссии, организующие прохождение допризывниками ВЛК для определения степени годности военной службы. А также прохождение ими профессионально-психологического отбора. За ним следует оценка психологической пригодности кандидатов к видам деятельности, прогноз успешности их дальнейшей профессиональной деятельности во время прохождения военной службы и выполнения задач по назначению по соответствующим психологическим методикам.

В результате выносится заключение о профессионально-психологической пригодности кандидата, составляется письмо изучения кандидата.

По словам адвоката, методические рекомендации психологического отбора призывников были утверждены еще и.о. первого заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал майором В.М. Назаровым в 2016 году и опубликованы на сайте Министерства обороны.

“Что касается такого документа, как “формуляр удостоверения согласия гражданина на военную службу относительно выполнения им мероприятий профессионально-психологического изучения”, то исходя из его содержания и формулировки, это письменное согласие на проведение таких психологических исследований, а не на прохождение военной службы”, — объяснила ТСН.ua Марина Бекало.

Можно ли не подписывать согласие на военную службу

Адвокат отметила, что этот формуляр не утвержден ни одним нормативно-правовым актом, в частности Положениями о приписке к призывным участкам, положениями о прохождении ВЛК допризывниками, в том числе и инструкцией Минобороны по организации профессионально-психологического отбора в Вооруженных Силах Украины.

Кроме того, в этом формуляре содержится социальный паспорт, вероятно, допризывника или призывника. Он также был утвержден Методическими рекомендациями того же и.о. первого заместителя начальника Генштаба ВСУ в 2016 году, в котором указываются биографические данные и семейное положение, состояние здоровья, и так называемые "факторы негативного влияния", среди них, например, есть такие графы: где работает жена, зарплата, судимость, кредиты. К негативным факторам также относятся такие сведения как принадлежность к религиозным организациям, учение которых запрещает брать в руки оружие.

“Абсурдность содержания бланка социального паспорта комментировать дальше не стоит, там все и так понятно. Но хочу отметить, что юноши и их родители не обязаны заполнять такие сведения о себе и своей семье, учитывая, что это лишь методические положения, которые носят рекомендательный характер", — пояснила Марина Бекало.

Напомним, из-за сложной ситуации на фронте Украина нуждается в привлечении большого количества военных. Снова заговорили о мобилизации женщин и студентов. Более того, в Украине усиливают отслеживание нарушителей мобилизационного законодательства. В свою очередь мобилизационная система нуждается в кардинальных переменах прямо сейчас, уверяют военные.

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