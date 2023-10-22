16-летний Кирилл учится играть на пианино в разбитой комнате: как живет село, которое Путин сравнял с землей

Люди в Херсонской области готовятся к зиме в разрушенном селе.

Село Посад-Покровское в Херсонской области российские оккупанты пытались сравнять с землей, выпуская за день по пол тысячи снарядов. Сейчас люди пытаются возвращаться к жизни.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Алла Хоцяновской.

Как люди готовятся к зиме в разрушенных домах

В селе Посад-Покровском нет ни одного дома, который бы не затронула война. До полномасштабного вторжения здесь проживало более двух тысяч человек. Сейчас вернулось - 800.

В пристроенной летней кухне жительница села Надежда Ивановна обустроила себе комнату. Выбитое окно затянула пленкой. Женщина говорит, что пока планирует зимовать здесь, но если не получится, то уедет. Говорит, дочь зовет к себе. Но уезжать женщина не хочет.

"Я здесь выросла. Я иду по улице, это - моя улица, мой дом, мои люди", - говорит она.

Всем, кто вернулся, на огородах сразу установили модульные домики. Такой есть и у Надежды. Однако для жизни зимой он непригоден, поскольку в нем холодно.

Модульный дом

Местная жительница Наталья вместе с мужем утепляют модульный дом. В село они вернулись с двумя детьми — 4-летней Римой и 11-летним Арсеном. Мальчик говорит, что очень хотел вернуться домой.

Наталья из села Посад-Покровского

И взрослые, и дети живут в одной комнате. Арсен учится онлайн в 7 классе. Ему провели Интернет. Наталья радуется, что в домике хотя бы есть свет

Свое здание семья приобрела два года назад. Семья только недавно рассчиталась с долгами и снова осталась без жилья. Им пообещали отстроить дом, и семья очень на это рассчитывает.

Комната, в которой проживает семья

"Мы так хотели домой. Мы так ждали", – говорит Наталья.

Как восстанавливают дома

"Волонтеры начали возводить первые пять домов, но пока они только на этапе фундамента. Местные власти уверяют, что заключили договоры на строительство почти 150 новых домов. Однако понятно, что этой зимой заселились туда люди пока не смогут", - отмечает корреспондент ТСН.

В Посад-Покровском половину домов придется снести и построить заново. Еще треть - требует капитального ремонта. Сейчас главное пережить зиму. Люди запасаются дровами, устанавливают буржуйки. Система отопления в селе полностью разрушена.

"Люди по-тихоньку понакрывали свои дома. Кто сделал из сарая помещение, кто обустроил модульный дом чтобы перезимовать, а некоторые выедут. Особенно семьи с детьми. У нас полностью разрушено отопление, у нас было газовое - оно перебито", - говорит Лариса Соколова, помощница старосты Посад-Покровского старостинского округа.

В селе разрушен дом культуры и школа

В селе россияне уничтожили и здание культуры. Здесь, в разбитой комнате, учится играть на пианино 16-летний Кирилл. Теперь уже на развалинах по-прежнему собираются подростки.

"Это в селе единственное место, где можно погулять", — говорит Кирилл.

Кирилл играет на пианино

Когда-то это был центр их внешкольной жизни. Спортзал, дискотека, обучающие классы и развлечения. Теперь это здание тоже придется снести.

В село на руине, где нет школы, в детский сад сейчас вернулось 140 детей.

Уничтоженный дом культуры

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Напомним, с начала суток 21-22 октября по населенным пунктам правобережья Херсонской области россияне выпустили 12 управляемых авиабомб. Под огнем оказался и Херсон. Есть попадания.

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