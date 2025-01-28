16-летняя девочка родила в третий раз, но не знает, где предыдущие дети: подробности загадочной истории в Днепре

По словам врачей, роды были очень стремительными, прямо в карете "скорой".

Стали известны новые подробности о девочке, которая в 16 лет родила третьего ребенка. Факт таких родов в комментарии для ТСН.ua подтвердила глава станции скорой медицинской помощи города Каменское Днепропетровской области Лариса Быданцева.

"Эта девушка является гражданкой другого государства, ей 16 лет. Нашей обязанностью было оказание помощи. Девочка родила ребенка в карете "скорой", роды были очень стремительными", — рассказала нам Лариса Быданцева.

Источники ТСН.ua в медицинских кругах Днепропетровской области сообщили, что роженица является гражданкой Венгрии.

"Удалось выяснить, что это уже третьи роды у этой девочки. Мальчик родился доношенным на 40-й неделе беременности. Но где двое предыдущих детей — выяснить не удалось. То ли из-за языкового барьера, то ли сама девушка не смогла объяснить, или не захотела — сказать сложно. Роженица с ребенком были доставлены в роддом города Днепр", — рассказали наши собеседники.

Медики Каменского приняли роды в карете "скорой". Фото со страницы Л.Быданцевой в Facebook.

По словам медицинских специалистов, на основе исследования состояния здоровья роженицы, не исключается, что своего первого ребенка она, вероятно, родила в возрасте 12 лет.

Ранее сообщалось о том, что "бесплодная" женщина случайно узнала о беременности за 4 часа до рождения ребенка.

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