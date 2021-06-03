16-летняя девушка умерла после изнасилования и отдыха в компании: что известно о трагедии на Полтавщине

В деле об изнасиловании взяли под стражу 15-летнего парня, еще одного 20-летнего члена компании поместили под домашний арест, в частности, по подозрению в подстрекательстве к сексуальному насилию.

На Полтавщине 16-летняя девушка отдыхала в компании знакомых. Но уже на следующий день, 30 апреля, около 11:00 ее нашли на обочине местной дороги возле села Бреусовка. Девушка была изнасилованной и мертвой.

15-летнего члена компании, где отдыхала погибшая, еще на первых этапах следствия взяли под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании.

Во вторник, 1 июня, полиция сообщила, что еще одному 20-летнему парню объявили подозрение за подстрекательство к изнасилованию и неоказании помощи девушке, которая была в опасном для жизни состоянии.

Уже в среду, 2 июня, Полтавская областная прокуратура сообщила, что 20-летнему юноше избрана мера пресечения - домашний арест с 22:00 до 6:00 часов.

ТСН.ua собрал все пока известные детали этой трагедии.

Отдыхала в компании трех парней и 17-летней знакомой

По предварительной версии следствия, накануне вечером, 29 апреля, погибшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки. Но этот отдых стал для 16-летней трагическим и последним. Девушка умерла после изнасилования. А ее тело нашли местные на обочине дороги, ведущей в село.

Двум парням вручили подозрения

Одному из 15-летних юношей, жителю Козельщинской территориальной общины, на первых этапах следствия уже вручили подозрение в изнасиловании 16-летней девушки. Его взяли под стражу. Еще одного фигуранта компании, 20-летнего жителя Кременчугского района, взяли под домашний арест по подозрению в подстрекательстве к изнасилованию и неоказании помощи девушке, которая была в опасном для жизни состоянии.

Где были еще двое членов компании на момент изнасилования

Где в момент преступления были еще двое членов компании, — 15-летний юноша и 17-летняя девушка, сейчас в полиции не разглашают.

"Это материалы досудебного расследования и имеют статус тайны досудебного следствия. Кто там где был причастен, где стоял, — я не следователь и не могу таких деталей вам сообщить, потому что это будет должностным преступлением. Все, что согласовано со следствием и все, что можно подать на сегодняшний день, я вам сообщил. В дальнейшем работа продолжается", — прокомментировал нам пресс-секретарь полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Оказалось, девушка училась в Кобыляцком аграрном лицее и приехала на выходные к бабушке и дедушке, информирует НТН. Вечером ей позвонила однокурсница и пригласила в гости. Подруга тоже гостила в соседнем доме на соседней улице, вместе с ней было трое ребят из другого села. После похода в гости 16-летняя девушка домой не вернулась. Уже утром возле дороги ее нашел мертвой тракторист. Правоохранители выяснили, что уже мертвую девушку отвезли за село и там бросили. На ее теле обнаружили синяки и травмы, которые местние начали фотографировать. В версию ее смерти жители села неохотно верят и считают, что девушку избили и изнасиловали.

Причина смерти изнасилованной и с синяками 16-летней девушки

О том, что на теле покойной были синяки ТСН.ua подтвердили в пресс-службе полиции, но говорят, что телесные повреждения девушки не связанные с причиной ее смерти. В официальном заключении судебно-медицинского эксперта указано, что девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Купили водку у местной женщины

Водку потерпевшая вместе с 15-летним юношей из компании приобрели в местной 39-летней местной жительницы. За продажу алкоголя несовершеннолетним женщину уже привлекли к административной ответственности.

В целом же следователи полиции расследуют дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152), неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 136), подстрекательство другого соучастника к совершению изнасилования (ч. 4 статьи 27 ч. 3 ст. 152), вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 1 статьи 304).

"Все будет подробно проверено, будет тщательно установлена степень вины каждого лица и соответственно каждый понесет ответственность в мере того, что он сделал", — подытожили в пресс-службе полиции Полтавщины.

Напомним, под Полтавой 20-летний парень изнасиловал свою 14-летнюю родственницу.

В Закарпатской области правоохранители пытались изнасиловали девушку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку