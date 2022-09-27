162 дня плена: невероятная история любви военных, дождавшихся встречи

Эта история о том, как вера и любовь творят чудеса.

Морской пехотинец, лейтенант Сергей Стратичук оказался в окруженном Мариуполе и пропал со связи, а позже выяснилось – получил ранение и попал в плен.

За 162 дня в российских тюрьмах Сергей ни разу не смог позвонить любимой Александре Бессмертной или хотя бы написать сообщение. Она же писала ему каждый день – советовалась, говорила, что любит и верит, что он обязательно к ней вернется.

Эта история, обнародованная в марафоне "Єдині новини", об очень большой любви и о невероятно тяжелой разлуке.

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Хрупкая морская пехотинка Александра каждый день молилась и писала Сергею, надеясь – вернется и прочтет.

Из плена Сергей вернулся 22 сентября. Он сильно похудел: весил 120 кг, а теперь – 89.

"Они влюбленно смотрят друг на друга и теперь точно знают – Бессмертная не зря молилась и ждала, а Сергей теперь тоже немного бессмертный", – говорится в сюжете.

Они уже запланировали себе свадьбу в национальном стиле, и, конечно же, детей. И для полного счастья не хватает, чтобы сине-желтый флаг снова был в каждом украинском городе и селе.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

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