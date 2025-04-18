17-летние украинцы должны стать на военный учет или штраф: подробности от адвоката

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С 1 января по 31 июля юноши в Украине, которым в 2025 году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет призывников. Иначе — им грозит штраф до 25 тысяч гривен.

Как это можно сделать, какие документы нужны, кто не становится на учет и какая ответственность, если вы не сделали это вовремя — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Она объясняет: по действующему законодательству, а именно по ст. 14 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе», ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников.

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Об этом вносятся соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, путем личного обращения в ТЦК и СП или через мобильное приложение «Резерв+».

Как стать на военный учет

Следовательно, стать на военный учет юноши могут через электронную идентификацию и уточнение персональных данных в «Резерв+» без личного посещения ТЦК и СП.

Кто не становится на учет

На военный учет не становятся только граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы и находящиеся на принудительном медицинском лечении. Все остальные должны сделать это до 31 июля.

На учет также должны стать граждане до 25 лет, которые сменили место жительства, получили гражданство Украины, освободились из мест лишения свободы, были отчислены из военных учебных заведений и не прошли базовую общевойсковую подготовку.

Какие сведения получает ТЦК о юноше

При взятии на военных учете призывников, в электронном реестре формируется следующий перечень сведений о гражданине:

ФИО,

дата рождения,

отцифрованный образ лица,

налоговый номер,

место рождения,

пол,

место жительства и пребывания,

реквизиты паспорта,

сведения о гражданстве,

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, сведения об оформлении загранпаспорта,

сведения об установлении инвалидности

«Кроме того, согласно постановлению КМУ от 16 августа 2024 г. № 932, взятие на учет призывников, которым в год взятие на учет исполняется 17 лет, осуществляется без прохождения ими ВЛК и возможно также в случае пребывания или проживания юношей за границей», — отметила Марина Бекало.

Какие документы нужны

Чтобы стать на военный учет, нужен такой перечень документов:

Паспорт гражданина Украины

Выписка из реестра территориального общества

Справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц)

Свидетельство о рождении

Идентификационный код

Документ об образовании

Справка с места обучения/работы (при наличии)

4 фотографии (35×45 мм)

Если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать в ТЦК СП лично.

Какая ответственность, если не встать на военный учет

Если вы не встали на военный учет вовремя, это возможно только после личного прибытия в ТЦК и СП. За нарушение правил учета также предусмотрен штраф.

«В случае не постановки на учет призывников такие действия могут быть квалифицированы как нарушение правил военного учета по ст. 210 КУоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен», — отметила Марина Бекало.

Ранее мы писали о том, запрещено ли 17-летним юношам выезжать за границу. Читайте разъяснения от пограничников.