17-летний Андрей из Чернигова подорвался на мине и потерял маму: щемящая история спасения

Андрей Селюх из Чернигова больше года лечился за границей после ранения и только сейчас вернулся в родной город.

В марте прошлого года дорогой из-под оккупации, авто, в котором находился 17-летний Андрей, взорвалось на мине. Из шести человек в салоне тогда трое погибли. Среди них – и мама парня. А сам он получил тяжелые травмы.

О рубцах, которые не залечить даже самым профессиональным врачам, рассказала корреспондентка ТСН Инна Лебеденко.

"Ее розы... Они уже не доставляют мне наслаждения. Вот раньше мы сюда ездили... Все, что цветет, не обойти. Все посадила жена", — рассказывает глава семьи Анатолий.

Дом семьи Андрея из Чернигова, взорвавшийся на мини и потерявший маму. Фото: ТСН

Дом со следами войны

Этот дом должен был стать местом их счастливой старости. Теперь же здесь всюду следы войны.

Именно сюда, в село Ивановка, в полутора десятках километров от Чернигова, муж и вывез жену вместе с сыном и племянником только в городе начали раздаваться первые взрывы. Сам присоединился к терробороне. Защищал Чернигов. Но через 10 дней на их двор прилетел снаряд, а российские оккупанты уже были под окнами.

Связь с женой и сыном после этого оборвалась. Лишь впоследствии Анатолий узнает, что россияне разбили их телефоны, а самих их обыскали и выгнали к соседям. Это подтолкнуло семью к побегу из-под оккупации обратно в Чернигов. Попытка завершилась трагедией.

Гибель самой дорогой и ранение сына

"Мне позвонили с неизвестного номера. Говорят: "Я там только что вашего сына перевозил из больницы... он подорвался на мине", — рассказывает мужчина.

В авто тогда было шесть человек. Водитель Владимир Палуба и его супруга Виктория, а также мама Андрея – Юлия Селюх – погибли. У женщины было 90 процентов ожогов тела.

По дороге из-под оккупации, автомобиль, в котором находился 17-летний Андрей, взорвался на мине. Фото: ТСН

"Я сам рано потерял мать, поэтому мне Юля была всем сразу: и матерью, и женой, сестрой, которой у меня, к сожалению, нет..." – делится мужчина.

Спасение Андрея

Пережить эту потерю Анатолий не может до сих пор. Но тогда он должен был держаться. Надо было спасать сына. У Андрея была открыта черепно-мозговая травма, переломы обеих ног и контузия. Его под постоянными обстрелами без воды, света и тепла сначала спасали черниговские врачи.

Потом были во Львове, в Охматдете, потом поехали в Швецию, а из Швеции – в Бельгию.

В Бельгии ему помогала сестра, которая смогла уехать из села еще до оккупации. До сих пор парень лечился там.

"Я в его возрасте был слабее морально. К сожалению, эта жизнь закаляет. Такой он – не заплачет", – рассказывает отец.

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Андрей в этом году окончил школу и сейчас готовится к поступлению в вуз. Занимается музыкой и даже имеет свою группу.

"Мы готовимся к концерту во Львове. Будем презентовать наш первый альбом", – говорит молодой человек.

Вместе с отцом они время от времени приезжают сюда, в место самых теплых и одновременно трагических воспоминаний. Ухаживать за цветами, выкосить сорняк, и помечтать о том, как когда-то они семьей снова соберутся на этом дворе. С выжившими. В память о тех, кто погиб.

"Еще наша доченька с внучкой там где-то... Мы по ним скучаем. Привет, доченька, и тебе Соня, маленькая моя", – обращается к родным отец.

Напомним историю 26-летнего бойца из Мариуполя, защищавшего Бахмут. Илья Сафановский раненым мимо через минное поле к ближайшим позициям украинских военных.

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